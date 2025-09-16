Az Apple Pay-jel tör be a boltokba az európai sztárfintech

Portfolio Banking Technology 2025 A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A bolti fizetések bevezetése az Apple Pay-jel történő online és alkalmazáson belüli részletfizetési lehetőségek tavalyi bevezetését követi.

Sebastian Siemiatkowski, a Klarna társalapítója és vezérigazgatója bizakodva értékelte a lépést, úgy vélte:

Ez egy újabb jelentős lépés abban, hogy a Klarna a mindennapi költések részévé váljon milliók számára, online és offline egyaránt.

Az Apple Pay-jel történő fizetéskor a vásárlók kiválaszthatják a Klarnát a fizetésnél, majd a Pay Later (Fizess később) opcióra koppintva megtekinthetik az elérhető részletfizetési terveket.

Az Egyesült Államokban a fogyasztók választhatnak, hogy a 35 dollár feletti vásárlások költségeit négy kamatmentes részletre osztják, vagy a teljes összeget 30 napon belül fizetik ki, kamatmentesen. Nagyobb kiadások esetén havi részletfizetési lehetőségek is rendelkezésre állnak.

Az Egyesült Királyságban a vásárlók választhatnak a teljes összeg kifizetése (Pay in Full), három részletben történő fizetés (Pay in 3) vagy későbbi fizetés (Pay Later) között.

A Klarna versenytársa, az Affirm szintén bevezetett egy hasonló Apple Pay szolgáltatást az Egyesült Államokban, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy a jogosult vásárlásokat kétheti vagy havi részletekre osszák, 0% és 36% közötti THM mellett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images