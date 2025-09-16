  • Megjelenítés
Az Apple Pay-jel tör be a boltokba az európai sztárfintech
Az Apple Pay-jel tör be a boltokba az európai sztárfintech

A Klarna lehetővé teszi az Apple Pay felhasználók számára a "vásárolj most, fizess később" (BNPL) kölcsönök igénybevételét az Egyesült Királyságban és az Egyesült Államokban a bolti fizetéseknél - jelentette a Finextra. A legforróbb payment trendekről szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!
A bolti fizetések bevezetése az Apple Pay-jel történő online és alkalmazáson belüli részletfizetési lehetőségek tavalyi bevezetését követi.

Sebastian Siemiatkowski, a Klarna társalapítója és vezérigazgatója bizakodva értékelte a lépést, úgy vélte:

Ez egy újabb jelentős lépés abban, hogy a Klarna a mindennapi költések részévé váljon milliók számára, online és offline egyaránt.

Az Apple Pay-jel történő fizetéskor a vásárlók kiválaszthatják a Klarnát a fizetésnél, majd a Pay Later (Fizess később) opcióra koppintva megtekinthetik az elérhető részletfizetési terveket.

Az Egyesült Államokban a fogyasztók választhatnak, hogy a 35 dollár feletti vásárlások költségeit négy kamatmentes részletre osztják, vagy a teljes összeget 30 napon belül fizetik ki, kamatmentesen. Nagyobb kiadások esetén havi részletfizetési lehetőségek is rendelkezésre állnak.

Az Egyesült Királyságban a vásárlók választhatnak a teljes összeg kifizetése (Pay in Full), három részletben történő fizetés (Pay in 3) vagy későbbi fizetés (Pay Later) között.

A Klarna versenytársa, az Affirm szintén bevezetett egy hasonló Apple Pay szolgáltatást az Egyesült Államokban, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy a jogosult vásárlásokat kétheti vagy havi részletekre osszák, 0% és 36% közötti THM mellett.

