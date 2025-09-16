  • Megjelenítés
Bedőlt hitelek: lecsap az EKB a kisebb bankokra
Bank

Bedőlt hitelek: lecsap az EKB a kisebb bankokra

Portfolio
Az Európai Központi Bank egyre nagyobb nyomást gyakorol az eurózóna kisebb méretű bankjaira a régóta mérlegükben lévő nemteljesítő hitelek kezelése érdekében, kötelezve őket a potenciális veszteségek fedezésére szolgáló tartalékok növelésére - számolt be a Reuters. A jegybank új irányelveit jelen állás szerint fokozatosan vezetik be 2028 végéig, és a 2019. április 26. előtt keletkezett hitelekre vonatkoznak.

Hétfőn közzétett irányelveben az EKB közölte, hogy a "kevésbé jelentős intézményeknek" is, nagyobb társaikhoz hasonlóan, növekvő mértékű tartalékot kell képezniük a nem teljesítő hiteleik után.

A kisebb bankok eddig mentesültek ez alól a tartalékképzési ütemterv alól,

ám ez alacsonyabb fedezettséget eredményezett a nemteljesítő hitelek (NPL) esetében, mint a nagyobb bankoknál.

"Néhány kisebb bank továbbra is kihívásokkal néz szembe a régóta fennálló nemteljesítő hitelek miatt" - jelezte Sharon Donnery, az EKB felügyeleti tanácsának tagja egy blogbejegyzésben, hozzátéve, hogy ezek az intézmények kevesebb tartalékot tartanak fenn a potenciális veszteségek fedezésére.

Az EKB lépése azt követően történt, hogy

a kisebb bankok könyveiben a nemteljesítő hitelek aránya 1,7%-ról 2,3%-ra emelkedett.

Az új irányelveket fokozatosan vezetik be 2028 végéig, és a 2019. április 26. előtt keletkezett hitelekre vonatkoznak. A jelentéktelen mennyiségű rossz hitellel rendelkező bankok mentesülnek a szabályozás alól.

Az EKB október 27-ig konzultál az ágazattal az új irányelvekről.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

