Likviditási feszültség alakult ki az amerikai bankrendszerben

Szokatlanul nagy összegben, 1,5 milliárd dollár értékben vették igénybe az amerikai bankok a Fed likviditásnyújtásra szolgáló állandó repóeszközét a vállalatok adófizetési határideje és bizonyos államkötvény-elszámolások napján, hétfőn. Ez átmeneti likviditási feszültségekre utal a szektorban - írja a Reuters.

A hétfői adatok szerint az amerikai pénzintézetek 1,5 milliárd dollárt vettek fel a Federal Reserve Standing Repo Facility (SRF) keretéből a délelőtti időszakban, délután viszont már nem mutattak aktivitást.

Az SRF, amelyet 2021 júliusában indítottak a Covid-19 járvány után, napi kétszeri overnight likviditást kínál elfogadható fedezet, például államkötvények ellenében.

A vállalatok adófizetési határideje hétfőn egybeesett a nemrég kibocsátott államkötvények elszámolásával. A Wrightson ICAP pénzpiaci kutatócég adatai szerint hétfőn mintegy 78 milliárd dollárnyi befizetés volt esedékes az amerikai államkincstár felé, ezek az elszámolások a vállalati adókkal együtt várhatóan 870 milliárd dollár fölé emelik az amerikai államkincstár készpénzállományát.

"Az SRF kis mértékű igénybevétele összhangban van várakozásainkkal, és arra utal, hogy a megemelkedett repószintek lehetőséget adhattak egyes bankoknak vagy kereskedőknek arra, hogy a Fedtől forrásokat szerezzenek, majd továbbhitelezzék azokat", nyilatkozta Steven Zeng, a Deutsche Bank amerikai kamatstratégája.

A feszültséget mutatja, hogy a repópiaci kamatok, mint például a Secured Overnight Financing Rate (SOFR), a banki tartalékok után fizetett kamat fölé emelkedtek. A SOFR, amely az államkötvényekkel fedezett egynapos hitelfelvétel költsége, múlt pénteken 4,42%-ra kúszott fel, ami két hónapos csúcsot jelentett. Ezzel szemben a tartalékokra fizetett kamat (IORB) jelenleg 4,40%.

Teresa Ho, a JPMorgan stratégája egy közelmúltbeli elemzői jegyzetében megjegyezte, hogy bár a magasabb SOFR-szintek várhatóak voltak,

a mérték némileg meglepett minket.

Az elemzők szerint a hétfői likviditási nyomás csak átmeneti jellegű. Ami történt, az csak egy jelentős államkötvény-elszámolási dátumhoz és egy negyedéves adófizetési határidőhöz kapcsolódik, nem pedig egy finanszírozási problémához - írta Lou Crandall, a Wrightson vezető közgazdásza.

