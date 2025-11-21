  • Megjelenítés
Préda: A generált tartalom
Podcast

Préda: A generált tartalom

A mesterséges intelligencia által generált tartalmak napjaink egyik legfontosabb technológiai kérdéskörét jelentik. Azonfelül, hogy bárkinek a hangját vagy arcát a felismerhetetlenségig lehetséges lemásolni, akár olyan meggyőző bizonyítékokat is előállíthatóak, sőt gyárthatóak, amelyek valójában teljes hazugságok. Milyen világban élünk 2025-ben, és hogyan szövik át egyre inkább a minket körülvevő világot a megtévesztő tartalmak? És hogyan tudunk ezután tájékozódni egy olyan digitális térben, amelyben minden és annak az ellenkezője is igaz lehet? Erről szól a Préda mai epizódja.
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Az adás meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Youtube-on, a Youtube Music-on, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe illesztett lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

A Préda az OTP támogatásával jelenik meg.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megjött a legfrissebb hótérkép: mutatjuk, hol lesz holnap havazás Magyarországon
Megkapta a titkos béketervet Zelenszkij, Ukrajna elveszti szövetségesét – Háborús híreink csütörtökön
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility