Látványos grafikonokon a Magyarországon is jelenlévő német autógyártók szenvedése

Bajban a német autógyártók
A német autóipar ékkövei, a Volkswagen, a BMW és a Mercedes komoly problémákkal küzdenek: a számok alapján már nem arról van szó, hogy egy gyengébb évet futnak, hanem arról, hogy komoly kérdőjelek jelentek meg a hagyományos üzleti modelljükkel kapcsolatban. A rendelkezésre álló adatok szerint 2025 első kilenc hónapjában a három gyártó együttes üzemi eredménye 46 százalékkal esett vissza az előző év azonos időszakához képest, 17,8 milliárd euróra.
Mindez úgy történik, hogy közben a világ három kulcspiacán – Kínában, az Egyesült Államokban és Európában – összességében nőtt az újautó-piac, vagyis nem a torta lett kisebb, hanem a németeknek jutó szelet vékonyodott el.
A hagyományos, belső égésű motoros szegmensben már önmagában is nehéz a pálya: Európában nagyjából 6,5, Kínában 10,2 százalékkal zsugorodott a piac az év első három negyedévében. A német márkák teljesítménye ehhez képest vegyes: egyedül Európában sikerült úgy visszaesni, hogy a csökkenés kisebb volt, mint az összpiaci mínusz, Kínában viszont már a belső égésű modellekkel sem tudják tartani a lépést, az Egyesült Államokban pedig kifejezetten fájdalmas a kép. Ott ugyanis a hagyományos autók piaca még nőtt is valamelyest, miközben a Volkswagen, a BMW és a Mercedes belső égésű motoros modelljeinek regisztrációja több mint 13 százalékkal esett vissza. Lényegében az amerikai piacon a németek kimaradnak a növekedésből: lenne mit eladni, de a német gyártók egyre kevesebbet tudnak maguknak megszerezni a piacból.
