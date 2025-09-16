Új lendületet adhat a Minősített Vállalati Hitel a beruházási hitelpiacnak

A vállalati hitelezést az elmúlt években számos állami és az MNB általi ösztönző program jellemezte, melyek kifutásával a mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV) kevésbé jutnak hozzá a piacinál kedvezőbb kamatozású forrásokhoz. 2025. második negyedévében a mintegy 6800 milliárd forintos KKV-hitelállomány - melyből 3300 milliárd forint beruházási hitel - jelentős részét, közel harmadát államilag támogatott programok adták. A piaci alapú forint beruházási hitelek szerepe jelentősen lecsökkent, a fenntartható hitelezés e szegmens fejlesztését igényli.
Az éves KKV hitelkibocsátás 2024-ben a 2017-2019 közötti időszak szintjére, 1100 milliárd forint környékére esett vissza. A csökkenés a beruházási hitelek esetében is tapasztalható volt, melynek éves volumene mindössze 350-400 milliárd forint között szóródik (1. ábra). Emellett a kockázatos gazdasági környezeti adottságok, valamint a bizonytalan kilátások okán az átlagos kamatfelár mértéke jelentősen, a 2018. évi 2,9 százalékról, 3,6 százalékra emelkedett 2025 első félévében. A hitelpiac megfelelő, hatékony működését akadályozza továbbá, hogy az elmúlt években a vállalatok jellemzően a piaci hitelezésnél kedvezőbb kondíciókkal működő támogatott hitelprogramok megjelenéséhez kötötték hitelfelvételi céljaikat, amihez a hitelnyújtók is alkalmazkodtak. Emiatt a piaci alapú hitelezés és az építve megvalósuló KKV beruházási aktivitás is az optimális szint alatt tartózkodik.
A kedvezményes kormányzati támogatási konstrukciók az elmúlt években ugyan enyhítették a KKV-k forráshoz jutási gondjait, azok keretösszegük és időszakos elérhetőségük okán azonban csak korlátozottan és kevésbé kiszámíthatóan képesek támogatni a szektor aktivitását. A támogatási keretösszeg kimerülése, valamint az egyes vállalkozások rendelkezésére álló hitel- vagy támogatási keret (az ún. de minimis limit, amely alatt az EU-s bejelentési kötelezettség tekintetében még csekély összegűnek minősíthető egy támogatás) kihasználása esetén a vállalkozásoknak új, piaci hiteleket kell keresniük, melyek a jelenlegi piaci környezetben rendkívül heterogének. A különböző futamidők, díjstruktúrák és kockázati felárak komoly keresési, informálódás (ún. „cipőtalp”) költségeket rónak a KKV-kra, egy pénzügyileg kevésbé tudatos vállalkozás esetén pedig jelentős többletterhet jelenthet egy drágább konstrukció választása. A támogatott hitelprogramok meghatározott célokat szolgáló természetükből adódóan csak rövid távon jelentettek élénkülést a hitelezési aktivitásban, a beruházási hitelezés fenntartható növekedéséhez a banki oldalon egyébként meglévő hitelezési képesség kiaknázásának más irányú ösztönzése szükséges.
A megfelelő piaci verseny kialakulását és a versenyképesség megőrzését célozva, az MNB 2025. augusztus 1-jétől elérhetővé tette a Minősített Vállalati Hitel (MVH) minősítést. Az MVH keretében, a lakossági hitelpiacon 2017 óta elérhető Minősített Fogyasztóbarát termékekkel megkezdett úton tovább haladva, a hitelintézetek egységes termékstruktúrával, egyszerű és gyors ügyintézés, valamint kedvező árazás mellett könnyen hozzáférhető hitel nyújtásával széles körben támogathatják a KKV-k beruházási céljait.
Az MVH minősítést elnyert hitelek keretében legalább két lezárt üzleti évvel rendelkező KKV-k széleskörű beruházási céljai finanszírozhatók. Az elérhető hitelösszeg minden forgalmazó esetében akár 300 millió forint, legfeljebb tíz éves futamidő mellett. A hitel változó és futamidő végig rögzített kamat mellett is nyújtható, a futamidő első harmadában, de legfeljebb két évig kamatfelár nélkül, ezt követően pedig maximum 350 bázispontos kamatfelár mellett. Az árazási feltételek átláthatóságát ezenfelül több, a jegybank által meghatározott követelmény is segíti. A folyósításig kizárólag egyetlen, a hitelösszeg egy százalékát kitevő, de egy millió forint összegben maximált ügyintézési díj számítható fel, a jegybank által előre meghatározott néhány egyéb díjtétel (például közjegyzői díj) mellett. Továbbá, díjmentes előtörlesztés biztosítása kötelező változó kamatozás esetén a türelmi- és kedvezményes kamatozású időszak leteltét követően. A gördülékeny hitelfelvétel érdekében a minősítés szigorú határidőt szab a hitelbírálatra és a folyósításra, valamint előírja az elektronikus hitelügyintézés – hiteligénylés, hitelcél megvalósulásának igazolása, valamint előtörlesztés során történő – kötelező biztosítását. Mindemellett, a transzparens tájékoztatás jegyében az MVH minősítés egyéb, a hitelfelvevő KKV-k tudatos és kiszámítható hitelfelvételi döntését támogató elvárásokat is tartalmaz (például indikatív ajánlatadás, könnyen elérhető, egységes szerkezetű tájékoztató dokumentumok), ami különösen a kisebb, akár első hitelfelvételük előtt álló vállalkozásoknak nyújthat segítséget.
A pályázati kritériumoknak megfelelő beruházási hiteltermékek MVH minősítéssel történő ellátásával az MNB piaci alapon, jegybanki finanszírozás és makrogazdasági mellékhatások nélkül tudja támogatni a hosszú távon is fenntartható, egészséges hitelezést.
A bankok erős hitelezési kapacitása lehetőséget ad arra, hogy az MVH termékek a hitelezés dinamikus fejlődését támogassák. Szektorszinten 2025. június végén mintegy 7500 milliárd forint likvid eszköz többlet és közel 2300 milliárd forint szabad tőke állt a bankok rendelkezésére, mely bőséges teret biztosít a vállalati hitelezés piaci alapú, MVH termékek forgalmazásával történő felfutására. Cél, hogy a bankrendszer a gazdaság fenntartható növekedését és a versenyképességet javító beruházásokat finanszírozza.
Az MNB által meghatározott részletes pályázati feltételek alapján a hitelintézetek 2025. augusztus 1-jétől kérhetik beruházási célú vállalati hiteltermékeik minősítését, szeptember legelejétől pedig már több nagybanknál is elérhetővé váltak a Minősített Vállalati Hitelek, széles körben támogatva a KKV-k beruházási céljait, valamint a vállalati hitelezési aktivitás élénkülését. A vállalkozások tájékozódását szolgáló információk, az MVH-t forgalmazó intézmények listája az MNB honlapján érhetők el.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Új Covid-variáns terjed Magyarországon - Ezek a fő tünetek
Emelkedik a vírusos megbetegedések száma az iskolakezdéssel.
Magára talált volna az ukrán hadsereg? - Régi-új módszerrel próbálják megállítani az orosz előretörést
Nem csak az energetikai infrastruktúrát lövi Kijev.
Zelenszkij szerint csak egy dolog hiányzik ahhoz, hogy véget érjen a háború
Az ukrán elnök szerint Trumpnak nem kéne sokat tennie azért, hogy Putyin féljen tőle.
Vége lehet a kamatvágásoknak a briteknél
A piaci árazások azonban nem ezt tükrözik.
Negyedórás blokkokra vált Európa: szeptember végén élesedik az új rendszer Magyarországon is
Lényeges váltás előtt az árampiac.
A kamatdöntés, ami meghatározza, milyen éve lehet a befektetéseidnek
Mindenki az amerikai jegybankra figyel.
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Kijózanodás az AI-horrorból: a szilícium kávét kér
Nem kell tartani az AI-tól, a Terminátor-forgatókönyvek mind-mind olyan képességekre alapulnak, amikkel az AI nem bír, és nem is tudjuk, bírni fog-e valaha. Nemrég terjedelmes... The post Kijóza
Személyi kölcsön: Az ősz legolcsóbb banki ajánlatai egy helyen
Történelmi csúcsra ért a személyi kölcsön piac Magyarországon: 2025 júliusában soha nem látott összegű személyi kölcsönt vettek fel a magyarok egyetlen hónap alatt. Erős a piaci verseny,
A stabilcoinok léte garantálhatja a dollár és Amerika szerepét a világgazdaságban
Nyáron elfogadták Amerikában a "zseni" szabályozást, amely új kapcsolatot jelent a kriptodevizák és a hagyományos pénzrendszer közt. A szabályozás komoly hullámokat kavart, a tradicionális
Pénzgyáros AI
Az AI az új vasút - írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th
Kelet-Közép-Európa - hogyan tudjuk kontrollálni a saját sorsunkat?
Kelet-Közép Európa jövőjét a rendelkezésre álló erőforrások és képességek, röviden a potenciál határozza meg. A kérdés, hogy a potenciált mennyiben tudjuk felhasználni a régió polgá
Top 10 osztalék részvény - 2025. szeptember
Szeptember másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőz
Az energetikai dekarbonizációban is szerepet kaphat a hidrogén
Miközben a hidrogénmeghajtás fontos eszköze lehet a közlekedés kizöldítésének, arról lényegesen kevesebb szó esik, hogy a hidrogén az ipar dekarbonizációjában is sz
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Újabb kínai gyár jöhet Magyarországra - Szemfényvesztés vagy óriási biznisz?
Mit hoz a Wisdom Motor?
Mire elég régiós viszonylatban a hazai bérrobbanás? – A továbbiakhoz a AI-nak is lesz egy-két szava
A termelékenység növelés.
Van értelme még az elitdiplomának az AI korszakban?
Harvardos és yale-es diákok megélése a mesterséges intelligencia előretöréséről.