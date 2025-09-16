Új lendületet adhat a Minősített Vállalati Hitel a beruházási hitelpiacnak

A beruházási hitelpiac fellendítése érdekében a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2025 augusztus 1-jén meghirdette a Minősített Fogyasztóbarát termékcsalád újabb hiteltermékét, a Minősített Vállalati Hitelt (MVH). Az MVH minősítés bevezetésével a KKV-k széles köre számára elérhető, egységes, áttekinthető feltételrendszerű piaci alapú beruházási hitelek kerülhetnek forgalomba, egyszerű és gyors ügyintézés, valamint kedvező árazás mellett. Az MNB célja a hitelpiaci verseny élénkítésén keresztül az elmúlt időszakban mérséklődő beruházási aktivitás élénkítése és a vállalati versenyképesség növelése.

A vállalati hitelezést az elmúlt években számos állami és az MNB általi ösztönző program jellemezte, melyek kifutásával a mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV) kevésbé jutnak hozzá a piacinál kedvezőbb kamatozású forrásokhoz. 2025. második negyedévében a mintegy 6800 milliárd forintos KKV-hitelállomány - melyből 3300 milliárd forint beruházási hitel - jelentős részét, közel harmadát államilag támogatott programok adták. A piaci alapú forint beruházási hitelek szerepe jelentősen lecsökkent, a fenntartható hitelezés e szegmens fejlesztését igényli.

Az éves KKV hitelkibocsátás 2024-ben a 2017-2019 közötti időszak szintjére, 1100 milliárd forint környékére esett vissza. A csökkenés a beruházási hitelek esetében is tapasztalható volt, melynek éves volumene mindössze 350-400 milliárd forint között szóródik (1. ábra). Emellett a kockázatos gazdasági környezeti adottságok, valamint a bizonytalan kilátások okán az átlagos kamatfelár mértéke jelentősen, a 2018. évi 2,9 százalékról, 3,6 százalékra emelkedett 2025 első félévében. A hitelpiac megfelelő, hatékony működését akadályozza továbbá, hogy az elmúlt években a vállalatok jellemzően a piaci hitelezésnél kedvezőbb kondíciókkal működő támogatott hitelprogramok megjelenéséhez kötötték hitelfelvételi céljaikat, amihez a hitelnyújtók is alkalmazkodtak. Emiatt a piaci alapú hitelezés és az építve megvalósuló KKV beruházási aktivitás is az optimális szint alatt tartózkodik.

A kedvezményes kormányzati támogatási konstrukciók az elmúlt években ugyan enyhítették a KKV-k forráshoz jutási gondjait, azok keretösszegük és időszakos elérhetőségük okán azonban csak korlátozottan és kevésbé kiszámíthatóan képesek támogatni a szektor aktivitását. A támogatási keretösszeg kimerülése, valamint az egyes vállalkozások rendelkezésére álló hitel- vagy támogatási keret (az ún. de minimis limit, amely alatt az EU-s bejelentési kötelezettség tekintetében még csekély összegűnek minősíthető egy támogatás) kihasználása esetén a vállalkozásoknak új, piaci hiteleket kell keresniük, melyek a jelenlegi piaci környezetben rendkívül heterogének. A különböző futamidők, díjstruktúrák és kockázati felárak komoly keresési, informálódás (ún. „cipőtalp”) költségeket rónak a KKV-kra, egy pénzügyileg kevésbé tudatos vállalkozás esetén pedig jelentős többletterhet jelenthet egy drágább konstrukció választása. A támogatott hitelprogramok meghatározott célokat szolgáló természetükből adódóan csak rövid távon jelentettek élénkülést a hitelezési aktivitásban, a beruházási hitelezés fenntartható növekedéséhez a banki oldalon egyébként meglévő hitelezési képesség kiaknázásának más irányú ösztönzése szükséges.

A megfelelő piaci verseny kialakulását és a versenyképesség megőrzését célozva, az MNB 2025. augusztus 1-jétől elérhetővé tette a Minősített Vállalati Hitel (MVH) minősítést. Az MVH keretében, a lakossági hitelpiacon 2017 óta elérhető Minősített Fogyasztóbarát termékekkel megkezdett úton tovább haladva, a hitelintézetek egységes termékstruktúrával, egyszerű és gyors ügyintézés, valamint kedvező árazás mellett könnyen hozzáférhető hitel nyújtásával széles körben támogathatják a KKV-k beruházási céljait.

Az MVH minősítést elnyert hitelek keretében legalább két lezárt üzleti évvel rendelkező KKV-k széleskörű beruházási céljai finanszírozhatók. Az elérhető hitelösszeg minden forgalmazó esetében akár 300 millió forint, legfeljebb tíz éves futamidő mellett. A hitel változó és futamidő végig rögzített kamat mellett is nyújtható, a futamidő első harmadában, de legfeljebb két évig kamatfelár nélkül, ezt követően pedig maximum 350 bázispontos kamatfelár mellett. Az árazási feltételek átláthatóságát ezenfelül több, a jegybank által meghatározott követelmény is segíti. A folyósításig kizárólag egyetlen, a hitelösszeg egy százalékát kitevő, de egy millió forint összegben maximált ügyintézési díj számítható fel, a jegybank által előre meghatározott néhány egyéb díjtétel (például közjegyzői díj) mellett. Továbbá, díjmentes előtörlesztés biztosítása kötelező változó kamatozás esetén a türelmi- és kedvezményes kamatozású időszak leteltét követően. A gördülékeny hitelfelvétel érdekében a minősítés szigorú határidőt szab a hitelbírálatra és a folyósításra, valamint előírja az elektronikus hitelügyintézés – hiteligénylés, hitelcél megvalósulásának igazolása, valamint előtörlesztés során történő – kötelező biztosítását. Mindemellett, a transzparens tájékoztatás jegyében az MVH minősítés egyéb, a hitelfelvevő KKV-k tudatos és kiszámítható hitelfelvételi döntését támogató elvárásokat is tartalmaz (például indikatív ajánlatadás, könnyen elérhető, egységes szerkezetű tájékoztató dokumentumok), ami különösen a kisebb, akár első hitelfelvételük előtt álló vállalkozásoknak nyújthat segítséget.

A pályázati kritériumoknak megfelelő beruházási hiteltermékek MVH minősítéssel történő ellátásával az MNB piaci alapon, jegybanki finanszírozás és makrogazdasági mellékhatások nélkül tudja támogatni a hosszú távon is fenntartható, egészséges hitelezést.

A bankok erős hitelezési kapacitása lehetőséget ad arra, hogy az MVH termékek a hitelezés dinamikus fejlődését támogassák. Szektorszinten 2025. június végén mintegy 7500 milliárd forint likvid eszköz többlet és közel 2300 milliárd forint szabad tőke állt a bankok rendelkezésére, mely bőséges teret biztosít a vállalati hitelezés piaci alapú, MVH termékek forgalmazásával történő felfutására. Cél, hogy a bankrendszer a gazdaság fenntartható növekedését és a versenyképességet javító beruházásokat finanszírozza.

Az MNB által meghatározott részletes pályázati feltételek alapján a hitelintézetek 2025. augusztus 1-jétől kérhetik beruházási célú vállalati hiteltermékeik minősítését, szeptember legelejétől pedig már több nagybanknál is elérhetővé váltak a Minősített Vállalati Hitelek, széles körben támogatva a KKV-k beruházási céljait, valamint a vállalati hitelezési aktivitás élénkülését. A vállalkozások tájékozódását szolgáló információk, az MVH-t forgalmazó intézmények listája az MNB honlapján érhetők el.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images