  • Megjelenítés
Forradalmi újítás Svájcban: blokklánccal hajtottak végre bankok közötti átutalást
Bank

Portfolio
Három svájci bank, köztük az UBS, először hajtott végre kötelező érvényű fizetést bankbetétekről nyilvános blokklánc használatával - jelentette be kedden a Svájci Bankszövetség a Reuters beszámolója szerint.
A fizetést a PostFinance, a Sygnum Bank és az UBS közös megvalósíthatósági tanulmányának részeként hajtották végre, amely a betéti tokenek használatát vizsgálta.

"Ez valóban újdonság" - nyilatkozta Thomas Frei, a Sygnum Bank termékfejlesztési vezetője. A

betéti tokenek olyan bankbetéteket jelentenek, amelyeket tokenizálással tettek használhatóvá a blokkláncon.

A tanulmány végrehajtása során az ügyfelek olyan tokeneket küldtek a blokkláncon, amelyek banki betéteket képviseltek, és ezek révén rendezték tranzakcióikat.

A mi tokenizált betéteink különböző bankok között használhatók, ez eddig nem létezett

- magyarázta Frei. Hozzátette, hogy a tanulmány bizonyította, hogy a bankok képesek fedezni a partnerkockázatot. Bár a JPMorgan is használ már tokenizált betéteket, azok csak a JPMorganen belül használhatók.

"Lényegében egy újfajta fizetési formát indítottunk el a blokkláncon, amely alternatívát jelent a stablecoinokkal szemben" - mondta Frei.

A Svájci Bankszövetség szerint a jövőben a fizetéseket nemcsak azonnal és véglegesen lehet majd feldolgozni a megosztott infrastruktúrán, hanem közvetlenül integrálhatók lesznek automatizált üzleti folyamatokba is.

Frei szerint azonban még dolgozni kell rajta, mielőtt a bankok készen állnának a termék bevezetésére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

