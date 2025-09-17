Forradalmi újítás Svájcban: blokklánccal hajtottak végre bankok közötti átutalást

A fizetést a PostFinance, a Sygnum Bank és az UBS közös megvalósíthatósági tanulmányának részeként hajtották végre, amely a betéti tokenek használatát vizsgálta.
"Ez valóban újdonság" - nyilatkozta Thomas Frei, a Sygnum Bank termékfejlesztési vezetője. A
betéti tokenek olyan bankbetéteket jelentenek, amelyeket tokenizálással tettek használhatóvá a blokkláncon.
A tanulmány végrehajtása során az ügyfelek olyan tokeneket küldtek a blokkláncon, amelyek banki betéteket képviseltek, és ezek révén rendezték tranzakcióikat.
A mi tokenizált betéteink különböző bankok között használhatók, ez eddig nem létezett
- magyarázta Frei. Hozzátette, hogy a tanulmány bizonyította, hogy a bankok képesek fedezni a partnerkockázatot. Bár a JPMorgan is használ már tokenizált betéteket, azok csak a JPMorganen belül használhatók.
"Lényegében egy újfajta fizetési formát indítottunk el a blokkláncon, amely alternatívát jelent a stablecoinokkal szemben" - mondta Frei.
A Svájci Bankszövetség szerint a jövőben a fizetéseket nemcsak azonnal és véglegesen lehet majd feldolgozni a megosztott infrastruktúrán, hanem közvetlenül integrálhatók lesznek automatizált üzleti folyamatokba is.
Frei szerint azonban még dolgozni kell rajta, mielőtt a bankok készen állnának a termék bevezetésére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
