Lendületben a csalók: már a KiberPajzs nevében is hívogatják áldozataikat

A KiberPajzs állítólagos „biztonsági szolgálata” nevében telefonálnak csalók magánszemélyeknek, és a bankszámláiknál látható gyanús tranzakciókra hivatkozva próbálják saját számláikra utaltatni az ügyfelek pénzét - hívta fel a figyelmet az MNB.

A KiberPajzs sem szent a bűnözőknek

A Magyar Nemzeti Bankra (MNB) hivatkozó 2023. szeptemberi adathalász-támadások, majd tavaly májusi hívószám-hamisításos visszaélési kísérletek után újabb telefonos csalási módszer jelent meg, ezúttal az ügyfeleket védő KiberPajzs kezdeményezésre hivatkozva.

A csalók az állítólagos „Kiber Pajzs Biztonsági Szolgálat” nevében telefonálva azt jelzik, hogy az ügyfél bankszámláin gyanús pénzmozgásokat, sikertelen utalási kísérleteket észleltek.

Ezek után utasításokat adnak a számlákon lévő pénz „biztonságba helyezésére” (pl. egy állítólagos „technikai számlára” való átutalásra). A valóságban ugyanakkor a csalók így az érintett ügyfél aktív közreműködésével a saját számlájukra utalják a banki megtakarítást.

A KiberPajzs együttműködés résztvevői, így az MNB és a kereskedelmi bankok az ügyfelek pénzügyi fogyasztóvédelmi tudatosságát erősítik, edukációját végzik (egyebek közt a www.kiberpajzs.hu honlapon), ám nem működtetnek telefonos biztonsági szolgálatot és nem keresik meg közvetlenül az ügyfeleket. Az ilyen hívásoknál érdemes félbeszakítani a beszélgetést, és bankunk, illetve az MNB ügyfélszolgálatának jelezni a történteket.

Egy ismert élelmiszeráruház-lánc nevével is visszaélnek

Egy másik új csalási kísérletet megelőzően az érintett ügyfél az egyik ismert élelmiszeráruház-lánc nyereményjátékára regisztrált. Rövidesen egy ismeretlen társaságtól kapott elektronikus üzenetet, majd telefonhívást arról, hogy nyert is. A valóságban csalók keresték meg, akik jelezték, hogy a nyeremény átutalásához nem kérik el banki azonosítóit. Ehelyett egy link megnyittatásával először letöltették vele – az ügyfél számítógépe billentyűzetének figyelésére is alkalmas, kémszoftverként is felhasználható – AnyDesk alkalmazást, majd beléptették őt „a nyereményösszege fogadására” saját netbankjába. E lépések révén a bűnözők mégis

megszerzik a szükséges azonosítókat, belépőkódokat, amivel azután tovább tudják utalni maguknak az érintett fogyasztó bankszámláján lévő pénzt.

Ha egy ügyfél pénzt utalt át a csalóknak, átadta adatait vagy letöltött egy kémprogramot, érdemes azt is haladéktalanul bejelenteni a bankjának (az összeg esetleges visszaszerzése érdekében) és a rendőrségnek.

A KiberPajzs honlap folyamatosan mutatja be az új csalási mintázatokat. Emellett érdemes felkeresni az MNB Pénzügyi Navigátor weboldalának digitális biztonsággal kapcsolatos oldalát is, amelyen hasznos információkat találhatók a csalási kísérletek megelőzésére, kivédésére.

