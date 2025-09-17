Lendületben a csalók: már a KiberPajzs nevében is hívogatják áldozataikat

A KiberPajzs sem szent a bűnözőknek
A Magyar Nemzeti Bankra (MNB) hivatkozó 2023. szeptemberi adathalász-támadások, majd tavaly májusi hívószám-hamisításos visszaélési kísérletek után újabb telefonos csalási módszer jelent meg, ezúttal az ügyfeleket védő KiberPajzs kezdeményezésre hivatkozva.
A csalók az állítólagos „Kiber Pajzs Biztonsági Szolgálat” nevében telefonálva azt jelzik, hogy az ügyfél bankszámláin gyanús pénzmozgásokat, sikertelen utalási kísérleteket észleltek.
Ezek után utasításokat adnak a számlákon lévő pénz „biztonságba helyezésére” (pl. egy állítólagos „technikai számlára” való átutalásra). A valóságban ugyanakkor a csalók így az érintett ügyfél aktív közreműködésével a saját számlájukra utalják a banki megtakarítást.
A KiberPajzs együttműködés résztvevői, így az MNB és a kereskedelmi bankok az ügyfelek pénzügyi fogyasztóvédelmi tudatosságát erősítik, edukációját végzik (egyebek közt a www.kiberpajzs.hu honlapon), ám nem működtetnek telefonos biztonsági szolgálatot és nem keresik meg közvetlenül az ügyfeleket. Az ilyen hívásoknál érdemes félbeszakítani a beszélgetést, és bankunk, illetve az MNB ügyfélszolgálatának jelezni a történteket.
Egy ismert élelmiszeráruház-lánc nevével is visszaélnek
Egy másik új csalási kísérletet megelőzően az érintett ügyfél az egyik ismert élelmiszeráruház-lánc nyereményjátékára regisztrált. Rövidesen egy ismeretlen társaságtól kapott elektronikus üzenetet, majd telefonhívást arról, hogy nyert is. A valóságban csalók keresték meg, akik jelezték, hogy a nyeremény átutalásához nem kérik el banki azonosítóit. Ehelyett egy link megnyittatásával először letöltették vele – az ügyfél számítógépe billentyűzetének figyelésére is alkalmas, kémszoftverként is felhasználható – AnyDesk alkalmazást, majd beléptették őt „a nyereményösszege fogadására” saját netbankjába. E lépések révén a bűnözők mégis
megszerzik a szükséges azonosítókat, belépőkódokat, amivel azután tovább tudják utalni maguknak az érintett fogyasztó bankszámláján lévő pénzt.
Ha egy ügyfél pénzt utalt át a csalóknak, átadta adatait vagy letöltött egy kémprogramot, érdemes azt is haladéktalanul bejelenteni a bankjának (az összeg esetleges visszaszerzése érdekében) és a rendőrségnek.
A KiberPajzs honlap folyamatosan mutatja be az új csalási mintázatokat. Emellett érdemes felkeresni az MNB Pénzügyi Navigátor weboldalának digitális biztonsággal kapcsolatos oldalát is, amelyen hasznos információkat találhatók a csalási kísérletek megelőzésére, kivédésére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Itt a bejelentés: így változik holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Von der Leyen Trump támogatásával csaphat Magyarországra az orosz energiavásárlások miatt
A z amerikai elnökkel való egyeztetés után a Bizottság jelentősen megerősíti soron következő szankciós csomagát.
164 ezer autót hív vissza a Stellantis
Jeep járműveket érint.
Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén
Kis pluszok.
Meglepő bejelentés érkezett Moszkvából: Washington segítségével újraindulhat a milliárdos energiaprojekt
Mélyítenék az energetikai együttműködést.
Otthon Start a MagNet Banknál - akár 100 ezer Ft-os IKEA utalvánnyal
A MagNet Bank friss, 2025. szeptember 15-én közzétett hivatalos hirdetménye szerint a népszerű Otthon Start lakáshitel mostantól náluk is elérhető. Az államilag támogatott hitelkonstrukció ex
Követett részvények - 2025. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
A projektzárás négy arca, és miért fájhat nagyon, ha összekevered
Mikor tekinthető befejezettnek egy támogatott projekt? Amikor az utolsó gépet beüzemelték? Amikor az utolsó számlát kiegyenlítették? Vagy amikor az Irányító Hatóság végre rábólinthat a z
Kijózanodás az AI-horrorból: a szilícium kávét kér
Nem kell tartani az AI-tól, a Terminátor-forgatókönyvek mind-mind olyan képességekre alapulnak, amikkel az AI nem bír, és nem is tudjuk, bírni fog-e valaha. Nemrég terjedelmes... The post Kijóza
A stabilcoinok léte garantálhatja a dollár és Amerika szerepét a világgazdaságban
Nyáron elfogadták Amerikában a "zseni" szabályozást, amely új kapcsolatot jelent a kriptodevizák és a hagyományos pénzrendszer közt. A szabályozás komoly hullámokat kavart, a tradicionális
Pénzgyáros AI
Az AI az új vasút - írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th
Kelet-Közép-Európa - hogyan tudjuk kontrollálni a saját sorsunkat?
Kelet-Közép Európa jövőjét a rendelkezésre álló erőforrások és képességek, röviden a potenciál határozza meg. A kérdés, hogy a potenciált mennyiben tudjuk felhasználni a régió polgá
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Újabb kínai gyár jöhet Magyarországra - Szemfényvesztés vagy óriási biznisz?
Mit hoz a Wisdom Motor?
Mire elég régiós viszonylatban a hazai bérrobbanás? – A továbbiakhoz a AI-nak is lesz egy-két szava
A termelékenység növelés.
Van értelme még az elitdiplomának az AI korszakban?
Harvardos és yale-es diákok megélése a mesterséges intelligencia előretöréséről.