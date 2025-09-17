  • Megjelenítés
Olyan AI-ügynököt hoztak létre, amely 5000 banki alkalmazott helyett dolgozik
Bank

Olyan AI-ügynököt hoztak létre, amely 5000 banki alkalmazott helyett dolgozik

Portfolio
A WorkFusion 45 millió dolláros tőkebevonást hajtott végre a Georgian vezetésével, hogy továbbfejlessze a pénzügyi bűnözés elleni megfelelést segítő mesterséges intelligencia ügynökeit - számolt be a Finextra. A bankok és a fintech támadók versenyéről szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön is, regisztráció és részletek itt!
A vállalat 2022-ben váltott irányt, amikor az automatizálás és intelligens dokumentumfeldolgozás területéről a pénzügyi bűnözés elleni megfelelési folyamatok automatizálására összpontosított. Technológiájukat ma már világszerte számos bankban alkalmazzák, köztük a 20 legnagyobb bank közül 10-ben.

A WorkFusion rendszere naponta

több mint egymillió riasztást kezel automatikusan, ami napi 5000 teljes munkaidős alkalmazott munkáját váltja ki.

A vállalat állítása szerint az AI ügynökök 3-5-szörösére növelik a megfelelési csapatok kapacitását olyan területeken, mint a szankciószűrési riasztások felülvizsgálata, a negatív médiafigyelés vagy a tranzakciófigyelési vizsgálatok.

Adam Famularo, a WorkFusion vezérigazgatója szerint cégük az elsők között fejlesztett olyan AI-ügynököket, amelyek konkrét munkaköröket látnak el egy adott iparágban.

Előre betanított AI-ügynökeink naponta körülbelül 40 000 órányi manuális munkát takarítanak meg. Olyan munkát, amit emberek nem képesek fáradhatatlanul, nagy léptékben és magas minőségben elvégezni.

A vezérigazgató hozzátette, hogy ez még csak a kezdet, mivel a piac most érett meg a technológia széles körű alkalmazására.

