Olyan AI-ügynököt hoztak létre, amely 5000 banki alkalmazott helyett dolgozik

A vállalat 2022-ben váltott irányt, amikor az automatizálás és intelligens dokumentumfeldolgozás területéről a pénzügyi bűnözés elleni megfelelési folyamatok automatizálására összpontosított. Technológiájukat ma már világszerte számos bankban alkalmazzák, köztük a 20 legnagyobb bank közül 10-ben.
A WorkFusion rendszere naponta
több mint egymillió riasztást kezel automatikusan, ami napi 5000 teljes munkaidős alkalmazott munkáját váltja ki.
A vállalat állítása szerint az AI ügynökök 3-5-szörösére növelik a megfelelési csapatok kapacitását olyan területeken, mint a szankciószűrési riasztások felülvizsgálata, a negatív médiafigyelés vagy a tranzakciófigyelési vizsgálatok.
Adam Famularo, a WorkFusion vezérigazgatója szerint cégük az elsők között fejlesztett olyan AI-ügynököket, amelyek konkrét munkaköröket látnak el egy adott iparágban.
Előre betanított AI-ügynökeink naponta körülbelül 40 000 órányi manuális munkát takarítanak meg. Olyan munkát, amit emberek nem képesek fáradhatatlanul, nagy léptékben és magas minőségben elvégezni.
A vezérigazgató hozzátette, hogy ez még csak a kezdet, mivel a piac most érett meg a technológia széles körű alkalmazására.
