Kitörésben az olcsó magyar részvény - Itt a tökéletes beszálló?

Az augusztus végi korrekció után szeptember végére megérkeztek a vevők a magyar tőzsdére, a BUX pedig gyorsan vissza is került 100 000 pont fölé.
A BUX egyébként már több mint 28 százalékot emelkedett idén, ezzel jócskán megelőzi a vezető európai, illetve amerikai tőzsdéket is.
Vannak azonban olyan magyar részvények, melyek idén eddig nem tartoztak kifejezetten a befektetők kedvencei közé, most azonban szép felpattanást láthatunk bennük.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés