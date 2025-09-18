  • Megjelenítés
Az MNB szerint rossz esetben 15-20 százalékkal is növelheti a lakásárakat az Otthon Start
Bank

Az MNB szerint rossz esetben 15-20 százalékkal is növelheti a lakásárakat az Otthon Start

Portfolio
A kamattámogatott programok önmagukban nem járnak érdemi mélyüléssel, penetrációnövekedéssel a hitelpiacon, a hitelfelvételi kedv szélesebb körű növekedéséhez más tényezőknek is javulniuk kell. Jó példa a személyi kölcsönök magasabb digitalizáltsága vagy a Minősített Vállalati Hitelek által lehetővé tett egyszerűbb hitelfelvétel. Mindemellett az Otthon Start várható hatásairól is beszélt az MNB ügyvezető igazgatója a Portfolio Future of Finance konferenciáján.
Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025
Október 14-én ismét Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum! Nincsenek egyszerű helyzetben a magyar vállalkozások, éppen ezért minden forrásszerzési, beruházási kedvezményes lehetőséget, költségcsökkentési fejlesztést meg kell ragadni! A gazdasági kilátásokról, a vállalkozások lehetőségeiről szól a győri Gazdasági Fórum.
Információ és jelentkezés

Banai Ádám egyebek mellett az alábbiakról szólt előadásában:

  • az MNB hagyományos célja változatlan a bankrendszert illetően: 1. biztosítsa saját stabilitását, 2. miközben kielégíti a gazdasági szereplők forrásigényét. Az elmúlt évtizedben sokat tett ennek teljesüléséért az MNB, így
  • ma olyan bankrendszerünk van, amely profitábilis (tavaly 1589, idén az első félévben 760 milliárdos profit), szabad tőkéje 2300 milliárd forint feletti, likviditásfedezeti mutatója (LCR) megközelíti a 170%-ot, a bankszektor 20-30 ezer milliárd forinttal több hitel kihelyezésére is képes lenne,
  • ezzel együtt is kettősség jellemzi a hitelpiacot: a lakosság hitelállomány a régió átlaga feletti mértékben bővül, a vállalati hitelállományt viszont inkább „plusz nullás” bővülés jellemzi,
  • a bankok hitelezési képessége historikus csúcsokat dönt, hitelezési hajlandósága pedig megfelel a gazdasági ciklikus helyzetének,
  • a közeljövő egyik nagy kérdése az, hogy mi fog történni a lakáspiacon – az Otthon Start Program nélkül is jelentős, 16%-os (Budapesten 24%-os) éves áremelkedés következett be az elmúlt egy évben, és ez jelentősen rontotta a hitellel való lakásvásárlás lehetőségét,
  • az MNB becslése alapján a hazai háztartási hitelállomány éves növekedési üteme a program hatására 2026-ban 18–22 százalékra is emelkedhet,
  • a legnagyobb kérdés az, hogy a kínálati oldal támogatása mennyire lesz sikeres – ha sikeres lesz, ároldalon kisebb lesz a nyomás, ha kevésbé, akkor a jegybanknak is folyamatosan monitoroznia kell az áremelkedést, hiszen ez a pénzügyi szektor számára is kockázatnövekedéssel járhat,
  • ha nem következik be érdemi változás a lakáskínálat „viselkedésében”, akkor becslésük szerint 15-20%-os addicionális áremelkedés valósulhat meg 2026 végéig: vidéken magasabb, Budapesten alacsonyabb lehet az addicionális áremelkedés,
  • a közszolgálati dolgozók január 1-jén induló hiteltámogatására az MNB becslése alapján 90–125 ezer fő lesz jogosult, az érintett hitelállomány pedig nagyságrendileg 1200 milliárd forint lehet,
  • nagy kérdés, hogy a kamattámogatások a vállalati, illetve a lakossági hitelek esetében mennyire járnak a pénzügyi szektor mélyülésével, például a magyar vállalatok 78 százaléka számára – saját bevallása szerint – nem releváns a bankhitel, mint finanszírozási forrás,
  • a lakáshitelezésben sem látszódik a penetráció növekedése, és idén az újonnan kötött lakáshitel-szerződések 62%-a a legfelső jövedelmi ötöd hitelfelvétele,
  • a személyi kölcsönök példája viszont azt mutatja, hogy a digitalizáltsági szint növelése segíthet a magasabb hitelpenetráció elérésében anélkül, hogy érdemben növekednének a kockázatok,
  • a vállalati szektornak a valós lehetőségeitől is elmaradó hiteldinamikáját és a gazdasági növekedést segítheti a Minősített Vállalati Hitel megjelenése az MNB kezdeményezésére, amely az egyszerűbb hitelfelvételben segít.

Tudósításunk a konferenciáról:

Kapcsolódó cikkünk

Elindult a Future of Finance 2025 konferencia, a pénzügyesek nagy találkozója

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Finance 2025

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Future of Finance 2025 közönség
Bank
Elindult a Future of Finance 2025 konferencia, a pénzügyesek nagy találkozója
Pénzcentrum
Sok magyar pár számára ez az élet legnagyobb feladata: miben segít a meddőség coach?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility