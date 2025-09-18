  • Megjelenítés
Digitális euró: nagyobb hatalmat adna az EKB a tagországoknak
Digitális euró: nagyobb hatalmat adna az EKB a tagországoknak

Portfolio
Az Európai Központi Bank (EKB) új javaslatot tett a digitális euró bevezetésével kapcsolatban, amely nagyobb beleszólást adna a tagállamoknak a projekt kulcsfontosságú elemeibe, különösen a digitális pénztárcákban tartható maximális összeg meghatározásába - számolt be a Politico. A legforróbb payment trendekről szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!
Az EKB kompromisszumos javaslata szerint

a tagállamok megerősített minősített többséggel dönthetnének a digitális euró pénztárcákban tartható maximális összegéről.

Ez a lépés válasz a tagországok és a bankszektor aggályaira, miszerint túl magas limit esetén a fogyasztók túl sok digitális eurót vonhatnának ki a bankokból, ami

bankrohamhoz és pénzügyi instabilitáshoz vezethetne.

A javaslat értelmében az EKB két évvel a digitális euró kibocsátása előtt konzultációt kezdene a kormányokkal, majd egy évvel a kibocsátás előtt javaslatot tenne az összeghatárra. Ezt az euróövezeti kormányoknak megerősített minősített többséggel kellene jóváhagyniuk, és ugyanilyen többség lenne szükséges a későbbi módosításokhoz is.

A pénzügyminiszterek a héten Koppenhágában vitatják meg a javaslatot, ahol informálisan elfogadhatják azt. Több diplomata szerint a javaslat "valószínűleg átmegy", ami véget vethet az EKB és a tagállamok között több mint egy éve tartó nézeteltérésnek.

Az EKB minél hamarabb szeretné elfogadtatni a digitális euró tervét, tartva attól, hogy a késlekedés miatt teret veszíthet az amerikai magánszektorbeli fizetési rendszerekkel szemben, különösen a dollárban denominált "stablecoin" kriptovalutákkal szemben, amelyek népszerű határon átnyúló fizetési módszerré váltak.

A Tanács célja, hogy az év végéig formális kompromisszumot érjen el a teljes digitális euró szabályozásról. A szabályokat azonban az Európai Parlamentnek is jóvá kell hagynia, ami valószínűleg csak jövőre történik meg, így a digitális euró bevezetése még évekig várathat magára.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

