Digitális hidegháború dúl a világban: Európa alulmaradhat a gigászi küzdelemben

Digitális hidegháború zajlik a világon, mindkét szuperhatalom, az Egyesült Államok és Kína is a globális technológiai szektor vezető helyéért harcol, és ebben a versenyben egyelőre nem látni Európa szerepét – jelentette ki a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára.
A Draghi-jelentés rámutatott az európai gazdaság legfőbb versenyképességi problémáira:
ezek a statikus iparági szerkezet, a gyenge innováció, a széttagolt piac és az uniós programok fókusz- és méretproblémái – idézte fel Lóga Máté.
A digitális térben Európa jobb versenyképességét célzó, 150 milliárd eurós beruházási szükségleten túl Draghi szerint további 100-150 milliárd eurót kellene áttörő innovációk elérésére költeni, de erről jelenleg nincs szó az uniós vitákon.
A pénzügyi szektort több kihívás is próbára teszi: ezek a technológiai változások, a fenntarthatósági átmenet és a szabályozási keretrendszer kihívásai.
A banki, pénzügyi és biztosítási üzletág jelenleg a 3. legdigitalizáltabb iparág, de fontos feladvány, hogy hogyan lehet átültetni a mesterséges intelligenciát a pénzügyi szektor napi szintű működésébe – hívta fel a figyelmet az államtitkár.
Az AI-tőke és a humántőke "equilibrium-szintre" fog jutni a jövőben – vetítette előre Lóga Máté. Óriási munkát jelent az intézményeknek az AI implementálása, miközben
a munkaerő megfelelő oktatása, képzése is elengedhetetlen: a 8 évvel ezelőtti elemzői képességek ma már nem elegendők a piacon.
Egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak a hagyományos pénzügyi szolgáltatásokon túl az egyszerűbb és gyorsabb fintech-megoldások (BNPL, insuretech), ezek különösen a fiatalabb generációk körében népszerűek.
A háború kitörése utáni megtorpanást egy kilábalás követte a zöld tematikájú termékek piacszerzésében, a zöld adósságinstrumentumok vezető szereplője jelenleg Európa – húzta alá Lóga Máté. Az MFB zöld működése is elengedhetetlen az uniós visszatérítendő fenntarthatósági pénzek felhasználásához, ezt a célt az MFB 2024-2030 közti időszakra vonatkozó ESG-stratégiája segít elérni.
Az EU a pénzügyi szabályozás terén a pénzügyi stabilitást, a piac integrációját és az erős fogyasztóvédelmet helyezi előtérbe.
A jövő egyik legnagyobb kihívása lesz, hogy miként lehet a kockázatok minimalizálása mellett támogatni a fenntartható digitális pénzügyi innovációt
– vélekedett Lóga Máté.
A Budapesti Nyilatkozat felhívja az uniós jogalkotókat az egyszerűsítési forradalom megindítására, egy világos, egyszerű és intelligens szabályozási keret megalkotására – emlékeztetett az államtitkár. Elmondása szerint a pénzügyi szabályozások terén fontos a nemzeti felügyeletek szerepe, és nagy előny az EU belső piaca, de ez csak úgy használható ki, ha stabil és erős lokális és regionális piacok kapcsolódnak össze egymással.
A Portfolio élőben tudósít a Future of Finance 2025 konferenciáról, a tudósítás itt olvasható, a rendezvény szakmai programterve pedig itt követhető.
Címlapkép forrása: Portfolio
