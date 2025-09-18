Digitális hidegháború dúl a világban: Európa alulmaradhat a gigászi küzdelemben

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Digitális hidegháború zajlik a világon, mindkét szuperhatalom, az Egyesült Államok és Kína is a globális technológiai szektor vezető helyéért harcol, és ebben a versenyben egyelőre nem látni Európa szerepét – jelentette ki a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára.

A Draghi-jelentés rámutatott az európai gazdaság legfőbb versenyképességi problémáira:

ezek a statikus iparági szerkezet, a gyenge innováció, a széttagolt piac és az uniós programok fókusz- és méretproblémái – idézte fel Lóga Máté.

A digitális térben Európa jobb versenyképességét célzó, 150 milliárd eurós beruházási szükségleten túl Draghi szerint további 100-150 milliárd eurót kellene áttörő innovációk elérésére költeni, de erről jelenleg nincs szó az uniós vitákon.

A pénzügyi szektort több kihívás is próbára teszi: ezek a technológiai változások, a fenntarthatósági átmenet és a szabályozási keretrendszer kihívásai.

A banki, pénzügyi és biztosítási üzletág jelenleg a 3. legdigitalizáltabb iparág, de fontos feladvány, hogy hogyan lehet átültetni a mesterséges intelligenciát a pénzügyi szektor napi szintű működésébe – hívta fel a figyelmet az államtitkár.

Az AI-tőke és a humántőke "equilibrium-szintre" fog jutni a jövőben – vetítette előre Lóga Máté. Óriási munkát jelent az intézményeknek az AI implementálása, miközben

a munkaerő megfelelő oktatása, képzése is elengedhetetlen: a 8 évvel ezelőtti elemzői képességek ma már nem elegendők a piacon.

Egyre hangsúlyosabb szerepet kapnak a hagyományos pénzügyi szolgáltatásokon túl az egyszerűbb és gyorsabb fintech-megoldások (BNPL, insuretech), ezek különösen a fiatalabb generációk körében népszerűek.

A háború kitörése utáni megtorpanást egy kilábalás követte a zöld tematikájú termékek piacszerzésében, a zöld adósságinstrumentumok vezető szereplője jelenleg Európa – húzta alá Lóga Máté. Az MFB zöld működése is elengedhetetlen az uniós visszatérítendő fenntarthatósági pénzek felhasználásához, ezt a célt az MFB 2024-2030 közti időszakra vonatkozó ESG-stratégiája segít elérni.

Az EU a pénzügyi szabályozás terén a pénzügyi stabilitást, a piac integrációját és az erős fogyasztóvédelmet helyezi előtérbe.

A jövő egyik legnagyobb kihívása lesz, hogy miként lehet a kockázatok minimalizálása mellett támogatni a fenntartható digitális pénzügyi innovációt

– vélekedett Lóga Máté.

A Budapesti Nyilatkozat felhívja az uniós jogalkotókat az egyszerűsítési forradalom megindítására, ​egy világos, egyszerű és intelligens szabályozási keret megalkotására – emlékeztetett az államtitkár. Elmondása szerint a pénzügyi szabályozások terén fontos a nemzeti felügyeletek szerepe, és nagy előny az EU belső piaca, de ez csak úgy használható ki, ha stabil és erős lokális és regionális piacok kapcsolódnak össze egymással.

Címlapkép forrása: Portfolio