Dübörög a Future of Finance 2025 konferencia, a pénzügyesek nagy találkozója

Az AI-bevezetések 90%-a sikertelenül végződik, amire az lehet a magyarázat, hogy az üzleti folyamatok igényéből és nem magából az AI-ból kell kiindulni, ahogy a többség teszi. A technológia szerepe a kockázatelemzés, az ügyfélszolgálat, a döntéstámogatás és csalásmegelőzés területén egyaránt elengedhetlen,

az AI egyenesen egy új szuperképességgel ruházza fel a vállalatokat

- hangsúlyozta előadásában Szabó László, a Bitmist vezérigazgatója. A Salesforce felmérése alapján az ügyféligényeket 80%-ban az ügyfélélmény, 73%-ban a személyre szabott kiszolgálás, 83%-ban az azonnali reakciók igénye generálja. Egy jól felépített AI-alapú rendszerben az ügyfélnek nem kell egyszerre több helyre belépnie, hanem helyette is egyszerre látja el a legkülönfélébb funkciókat és a kulimunkát is a „gép”. Szabó László előadásában egy ilyen jó megoldásként mutatta be a Salesforce általuk értékesített Data Cloud alapú rendszerét.