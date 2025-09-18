Dübörög a Future of Finance 2025 konferencia, a pénzügyesek nagy találkozója

Szuperképességet kapnak a vállalatok az AI-jal
Az AI-bevezetések 90%-a sikertelenül végződik, amire az lehet a magyarázat, hogy az üzleti folyamatok igényéből és nem magából az AI-ból kell kiindulni, ahogy a többség teszi. A technológia szerepe a kockázatelemzés, az ügyfélszolgálat, a döntéstámogatás és csalásmegelőzés területén egyaránt elengedhetlen,
az AI egyenesen egy új szuperképességgel ruházza fel a vállalatokat
- hangsúlyozta előadásában Szabó László, a Bitmist vezérigazgatója. A Salesforce felmérése alapján az ügyféligényeket 80%-ban az ügyfélélmény, 73%-ban a személyre szabott kiszolgálás, 83%-ban az azonnali reakciók igénye generálja. Egy jól felépített AI-alapú rendszerben az ügyfélnek nem kell egyszerre több helyre belépnie, hanem helyette is egyszerre látja el a legkülönfélébb funkciókat és a kulimunkát is a „gép”. Szabó László előadásában egy ilyen jó megoldásként mutatta be a Salesforce általuk értékesített Data Cloud alapú rendszerét.
Miért nem ruháznak be a vállalkozások?
2022 óta jelentősen csökkent Európában az üzleti bizalom szintje és a vállalkozások konjunktúraérzete, ez a beruházási kedvet is visszaveti – figyelmeztetett Balog Ádám, a KAVOSZ igazgatótanácsának elnöke. A megváltozott világgazdasági környezetben a hazai vállalkozások is nyomás alatt vannak, fontos lenne, hogy ismét sikerüljön felfuttatni a beruházásokat. A vállalatokat jelenleg a piaci bizonytalanság tartja vissza legerősebben, tartanak attól, hogy nem lesz fizetőképes kereslet. Megfelelő forrásra is szükség van a beruházásokhoz, a KAVOSZ aktívan részt vesz abban, hogy a vállalkozások minél inkább bevonódjanak a finanszírozási piacra.
AI-ügynökök veszik át a banki munkavégzés dandárját?
Egyes hitelezési területeken az AI-ügynökök már ma is képesek a munkafolyamatok nagy részét automatizálni – mutatott rá Jendrolovics Máté, az Intuitech vezérigazgatója. Ugyanakkor hangsúlyozta: a végső döntést továbbra is az ember hozza meg. Egy AI-rendszer át tud vizsgálni több ezer oldalnyi szabályozást és dokumentációt, azonosítani a problémákat, segíteni az ügyfélkommunikációt, és mindezt pontosabban teszi az embernél. A banki hitelezési folyamat ennek köszönhetően gyökeresen átalakulhat a következő években.
Nemcsak az Otthon Start, hanem a fogyasztási hitelek éve is lesz az idei
A makrogazdasági mutatók alapján erős év elé néz a fogyasztási hitelek piaca Magyarországon, nem csak az Otthon Start éve lesz az idei – mondta előadásában Soós Csaba, az MBH Bank lakossági üzletfejlesztési ügyvezetője. A fogyasztási hitelezés és a növekedés gerincét a személyi kölcsönök képezik, amiben nagy szerepe van a nagy fokú digitalizáltságnak és pre-approved top-up hitelfelvétel elterjedésének. A munkáshitel, a babaváró hitel, illetve a folyószámlahitelek és a hitelkártyák esetében fokozatos csökkenést mutat a piac, miközben a BNPL már a 3%-át teszi ki a webhop-vásárlásoknak, az áruhitel-penetárció fokozatos csökkenésével egyidejűleg, és 2022 óta folyamatosan jelennek meg a BNPL-szereplők. A trendek között említette Soós Csaba, hogy
a Z generáció harmada gyorsítva nézi az online tartalmakat, nyolc másodpercet tölt el egy applikációval, és sokkal kevésbé lojális,
ebbe az irányba mozdul el tehát a teljes ügyfélkör is. A bankszektor számára a jövő olaja az adat, amiben óriási növekedési lehetőség van, a fintech szektor teret nyer a hitelezésben is (ez Magyarországon most még elsősorban a BNPL-t jelenti), és meghatározó lesz a CCD2, valamint a FIDA uniós szabályozás a piacon. Magyarországon a személyi kölcsönök igénylése 42%-ban digitális, ami megfelel az uniós átlagnak. Felértékelődik közben a perszonalizáció, és nagy szerepe lesz a mesterséges intelligenciának is 1. az ügyfélbarát ügyintézés, 2. az atumatikus dokumentációgenerálás, 3. a perszonalizált ajánlatok és 4. a kockázatkezelés, scoring modellek területén is.
Most dől el, ki maradhat talpon a pénzügyi forradalomban
Van pénz a bankszektor szereplőinél, de ebből innoválniuk kell, ha nem akarnak lemaradni a globális versenyben – hangzott el Havas András és László Valéria, a McKinsey szakértői előadásában a Portfolio Future of Finance 2025 konferencián.
Az Agentic Pay lehet a fizetések jövője
Egy nemzetközi felmérés szerint a megkérdezettek 66%-a már tudatosan használja az AI-t, a hangsúly a tudatos jelzőn van. Az 55%-uk már lecserélte a hagyományos keresőmotorokat, és a mesterséges intelligenciájának teszi fel kérdését – ismertette előadásában Berkes Tibor, a Mastercard Europe üzletfejlesztési és értékesítési vezetője. Magyarországon 50% felett jár már a tudatos használók aránya, Európában a cégek 15%-a már használta tavaly tudatosan AI-t, és a kkv-k esetében is több mint 10% az arány. Az AI-ügynökök mindezen túllépve már aktívan cselekszik a felhasználók nevében (pl. bevásárolnak helyettünk), az agentic AI esetében már ennek az üzleti felhasználásáról van szó (pl. újrarendelik a készletet). Az USA-ban hét hónap alatt 12-szeresére nőtt az AI-ból származó kiskereskedelmi forgalom, az emberek 70%-a azt szeretné, ha az AI a vásárlási folyamat részévé válna, a Google és az Amazon már dolgozik a legjobb élményt elérhetővé tevő megoldáson.
A MasterCard azt célozta meg, hogy segíti segíti az agentic commerce terjedését, ezért idén áprilisban bejelentette az Agentic Pay bevezetését,
ami lehetővé teszi, hogy bármely AI-ügynök az ügyfele nevében biztonságosan tudjon fizetni. Onboarding folyamatuk nagyon hasonló ahhoz, ahogy a pénzügyi intézményeket csatlakozhatják rendszereikhez, és minden fizetés alapját az agentic tokenek képezik, amelyek garantálják a biztonságos fizetést.
Folyamatosan bővül a DÁP, a pénzügyi szektor is aktív benne
Korcsok Katalin, a Trendency kereskedelmi igazgatója előadásában arról beszélt, miként lehet kihasználni a Digitális Állampolgárság adta lehetőségeket a bankszektorban. A Trendency úttörője a DÁP-pal kapcsolatos tervezésnek és fejlesztéseknek, amelyek a Digital Europe 2030 uniós direktíva céljaihoz illeszkednek. Cél, hogy az államigazgatással kapcsolatos elintéznivalóikat az állampolgárok 2030 végére teljesen online tudják intézni, és a közigazgatás 80%-ban digitális szolgáltatásokra épüljön.
Mára 2,3 millióan töltötték le a DÁP-applikációt, és már 1,3 millióan használják aktívan, 1,3 milliószor már aláírás-tanúsítvány igénybevételére is használták.
296 cég jelezte már a piaci szereplők közül, hogy csatlakozának az e-alíráshoz, ennek 30%-a a pénzügyi szektorból ered. 2025 végéig várhatóan a folyamatba integrált webes aláírás is elérhető lesz, és megtörténik az adatkörök bővítése is. Jövőre az ingatlan- és gépjármű-adásvételt is integrálják.
Keszthelyi Erik: nagy ugrást hozhat a mesterséges intelligencia a biztosítási szektorban
A magyar biztosítási szektor nincs olyan előrehaladott állapotban az AI alkalmazásával, mint a bankszektor, a következő évek azonban nagy fejlődést hozhatnak ezen a téren – jelentette ki a Portfolio Future of Finance 2025 konferenciáján a Hungarikum Biztosítási Alkusz elnök-vezérigazgatója, számos konkrét példát mutatva be a már sikeres fejlesztésekre is.
Hegedüs Éva: olyan forradalom dübörög a bankszektorban, amely a könyvnyomtatást is lepipálja
Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója is előadást tartott a Portfolio Future of Finance 2025 konferenciáján, ahol a szektor innovációs trendjeit és a bank AI-stratégiáját ismertette. A bankvezér úgy véli: a jövőben a munka jelentős részét az AI fogja elvégezni, az ember feladata pedig ennek vezérlése és ellenőrzése lesz. A konferenciáról itt olvasható a Portfolio élő tudósítása.
Reptereken, málnaföldeken, banki irodákban láthatjuk már, mivé változtatja világunkat a technológia
A történelem arra tanít, hogy a technológiai újítások nem teszik szükségtelenné a munkaerőt, de jelentősen átalakítják a szerepét. Ezt mutatják napjaink élő példái is, amelyek közül szép számmal mutatott be érdekes jelenségeket nagyívű előadásában Alex Miller, a Citi Insitute vezetője a Portfolio Future of Finance 2025 konferenciáján.
Mastercard: az AI-ügynökök mindenkit letarolnak, ha nem állunk készen
Arne Pache, a Mastercard közép-európai ügyfélmegoldásokért felelős szenior alelnöke a Portfolio Future of Finance 2025 konferenciáján arról beszélt, hogyan alakult át a fizetések világa az utóbbi években. A korábban egyszerű tranzakciók helyét egy rendkívül gyors, összetett és globális iparág vette át. A változás fő hajtóereje a fogyasztó, hiszen nem a szolgáltatók diktálnak, hanem a vásárlók elvárásai szabják meg, milyen megoldások terjedhetnek el. „A leggyorsabb és legbiztonságosabb megoldásokat kell adnunk, mert a fogyasztó dönt” – hangsúlyozta.
Az MNB szerint rossz esetben 15-20 százalékkal is növelheti a lakásárakat az Otthon Start
A kamattámogatott programok önmagukban nem járnak érdemi mélyüléssel, penetrációnövekedéssel a hitelpiacon, a hitelfelvételi kedv szélesebb körű növekedéséhez más tényezőknek is javulniuk kell. Jó példa a személyi kölcsönök magasabb digitalizáltsága vagy a Minősített Vállalati Hitelek által lehetővé tett egyszerűbb hitelfelvétel. Mindemellett az Otthon Start várható hatásairól is beszélt az MNB ügyvezető igazgatója a Portfolio Future of Finance konferenciájáén.
Digitális hidegháború dúl a világban: Európa alulmaradhat a gigászi küzdelemben
Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztésért és Iparért Felelős Államtitkára nyitotta meg a Portfolio Future of Finance 2025 konferenciáját. Figyelmeztetett, hogy Európa rosszul áll a digitalizációs és versenyképességi világversenyben, miközben a pénzügyi szektor napi szintű működésében már nélkülözhetetlenek az AI-megoldások. A konferenciáról itt olvasható a Portfolio élő tudósítása.
Elindult a Future of Finance 2025 konferencia, a pénzügyesek nagy találkozója
A pénzügyi szektor olyan gyors ütemű átalakuláson megy keresztül, amely nemcsak technológiai újításokat, hanem teljes szemléletváltást is megkövetel. A Portfolio Future of Finance 2025 konferencia páratlan lehetőséget kínál arra, hogy
első kézből ismerjük meg a jövőbe mutató trendeket,
a mesterséges intelligencia és a fenntartható és felelős finanszírozás új normáit. Itt találkozhatunk a szakma nagyágyúival és döntéshozóival, innovátorokkal és szabályozókkal – mindazokkal, akik már ma építik a jövő pénzügyi ökoszisztémáját.
Legyen szó ügyfélkiszolgálásról, fintech együttműködésekről vagy az ESG-befektetések jövőjéről, a konferencia olyan inspiráló előadásokat, interaktív panelbeszélgetéseket és valós példákat kínál, amelyek révén versenyelőnyre lehet szert tenni.
Fotók: Stiller Ákos / Portfolio
Kiderült: súlyos százezreket bukhatsz így a lakásfelújításon
3.4% az úgynevezett kontárinfláció.
Valóságos légicsata alakult ki Ukrajnában: leszedték az oroszok sztárfegyverét
Nem gyakran látni ilyet.
Vámháború: lépett a Hyundai
2030-ra az Egyesült Államokban értékesített járműveinek több mint 80%-át Amerikában fogják gyártani.
Keszthelyi Erik: nagy ugrást hozhat a mesterséges intelligencia a biztosítási szektorban
A Future of Finance 2025 konferencián beszélt a legnagyobb alkuszcég első embere.
Hegedüs Éva: olyan forradalom dübörög a bankszektorban, amely a könyvnyomtatást is lepipálja
Mindent a feje tetejére állít a mesterséges intelligencia.
Reptereken, málnaföldeken, banki irodákban láthatjuk már, mivé változtatja világunkat a technológia
A Citi Insitute vezetője tartott erről nagyívű előadást konferenciánkon.
Elrajtolt a Mastercard fenntartható közlekedési kihívása, idén is zöld kilométerek gyűjtésére hívják a résztvevőket
A tavalyi akcióban több mint 36 tonna szén-dioxid megtakarítást értek el.
Szegeden folytatódik az őszi kkv-rendezvénysorozat - Fókuszban a finanszírozás
Országjárásra indult a Portfolio és a Kavosz. Még lehet jelentkezni!
Nem Magyar Péterre erősödik a forint!
Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollár gyengülésnek ilyesmi hatása szokott lenni. Áramlik ki a pénz... The post Nem Magyar P
Árfolyamcsapda a pályázatokban - mi történik a devizás számlákkal?
A pályázatok világában nem ritka, hogy a forint mellett euróban vagy dollárban kiállított számlákkal találkozunk. Elsőre talán csak egy adminisztratív részletnek tűnik, de valójában sorsf
Otthon Start: 10 új brutális kérdés a 3%-os csodahitelről (videó)
Első hallásra verhetetlen ajánlatnak tűnik: maximum 3%-os kamattal felvehető lakáshitel, ráadásul akár 25 évre. De vajon tényleg ilyen egyszerű? A videóban Argyelán József és Molnár Péter
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Javításhoz való jog a tervezett elavulás ellen
Hogy lehet az, hogy míg dédanyáink ifjúkorában egy nejlonharisnya élethosszig kitartott, ma már néhány használat után elszakad? A válasz nem hibás mérnöki vagy üzleti döntésekben... The p
Why prices hike, but inflation stays the same
Popular opinion says that inflation is much higher than official figures. Some say the numbers are fixed, but there could be other explanations. The post Why prices hike, but inflation stays the same appea
Követett részvények - 2025. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A projektzárás négy arca, és miért fájhat nagyon, ha összekevered
Mikor tekinthető befejezettnek egy támogatott projekt? Amikor az utolsó gépet beüzemelték? Amikor az utolsó számlát kiegyenlítették? Vagy amikor az Irányító Hatóság végre rábólinthat a z
Mégis mi történik most a magyar tejiparban?
Milyen problémákkal néz szembe az ágazat?
Újabb kínai gyár jöhet Magyarországra - Szemfényvesztés vagy óriási biznisz?
Mit hoz a Wisdom Motor?
Mire elég régiós viszonylatban a hazai bérrobbanás? – A továbbiakhoz a AI-nak is lesz egy-két szava
A termelékenység növelés.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod