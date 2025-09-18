  • Megjelenítés
Dübörög a Future of Finance 2025 konferencia, a pénzügyesek nagy találkozója
Kezdetét vette az év egyik legfontosabb pénzügyi rendezvénye, a Portfolio Future of Finance 2025 konferenciája. A pénzügyi szektor aktualitásairól és jövőjéről szóló előadásokról és panelbeszélgetésekről ebben a cikkünkben tudósítunk a nap folyamán, érdemes visszanézni.
Szuperképességet kapnak a vállalatok az AI-jal

Az AI-bevezetések 90%-a sikertelenül végződik, amire az lehet a magyarázat, hogy az üzleti folyamatok igényéből és nem magából az AI-ból kell kiindulni, ahogy a többség teszi.  A technológia szerepe a kockázatelemzés, az ügyfélszolgálat, a döntéstámogatás és csalásmegelőzés területén egyaránt elengedhetlen,

az AI egyenesen egy új szuperképességgel ruházza fel a vállalatokat

- hangsúlyozta előadásában Szabó László, a Bitmist vezérigazgatója. A Salesforce felmérése alapján az ügyféligényeket 80%-ban az ügyfélélmény, 73%-ban a személyre szabott kiszolgálás, 83%-ban az azonnali reakciók igénye generálja. Egy jól felépített AI-alapú rendszerben az ügyfélnek nem kell egyszerre több helyre belépnie, hanem helyette is egyszerre látja el a legkülönfélébb funkciókat és a kulimunkát is a „gép”. Szabó László előadásában egy ilyen jó megoldásként mutatta be a Salesforce általuk értékesített Data Cloud alapú rendszerét.

Miért nem ruháznak be a vállalkozások?

2022 óta jelentősen csökkent Európában az üzleti bizalom szintje és a vállalkozások konjunktúraérzete, ez a beruházási kedvet is visszaveti – figyelmeztetett Balog Ádám, a KAVOSZ igazgatótanácsának elnöke. A megváltozott világgazdasági környezetben a hazai vállalkozások is nyomás alatt vannak, fontos lenne, hogy ismét sikerüljön felfuttatni a beruházásokat. A vállalatokat jelenleg a piaci bizonytalanság tartja vissza legerősebben, tartanak attól, hogy nem lesz fizetőképes kereslet. Megfelelő forrásra is szükség van a beruházásokhoz, a KAVOSZ aktívan részt vesz abban, hogy a vállalkozások minél inkább bevonódjanak a finanszírozási piacra.

AI-ügynökök veszik át a banki munkavégzés dandárját?

Egyes hitelezési területeken az AI-ügynökök már ma is képesek a munkafolyamatok nagy részét automatizálni – mutatott rá Jendrolovics Máté, az Intuitech vezérigazgatója. Ugyanakkor hangsúlyozta: a végső döntést továbbra is az ember hozza meg. Egy AI-rendszer át tud vizsgálni több ezer oldalnyi szabályozást és dokumentációt, azonosítani a problémákat, segíteni az ügyfélkommunikációt, és mindezt pontosabban teszi az embernél. A banki hitelezési folyamat ennek köszönhetően gyökeresen átalakulhat a következő években.

Nemcsak az Otthon Start, hanem a fogyasztási hitelek éve is lesz az idei

A makrogazdasági mutatók alapján erős év elé néz a fogyasztási hitelek piaca Magyarországon, nem csak az Otthon Start éve lesz az idei – mondta előadásában Soós Csaba, az MBH Bank lakossági üzletfejlesztési ügyvezetője. A fogyasztási hitelezés és a növekedés gerincét a személyi kölcsönök képezik, amiben nagy szerepe van a nagy fokú digitalizáltságnak és pre-approved top-up hitelfelvétel elterjedésének. A munkáshitel, a babaváró hitel, illetve a folyószámlahitelek és a hitelkártyák esetében fokozatos csökkenést mutat a piac, miközben a BNPL már a 3%-át teszi ki a webhop-vásárlásoknak, az áruhitel-penetárció fokozatos csökkenésével egyidejűleg, és 2022 óta folyamatosan jelennek meg a BNPL-szereplők. A trendek között említette Soós Csaba, hogy

a Z generáció harmada gyorsítva nézi az online tartalmakat, nyolc másodpercet tölt el egy applikációval, és sokkal kevésbé lojális,

ebbe az irányba mozdul el tehát a teljes ügyfélkör is. A bankszektor számára a jövő olaja az adat, amiben óriási növekedési lehetőség van, a fintech szektor teret nyer a hitelezésben is (ez Magyarországon most még elsősorban a BNPL-t jelenti), és meghatározó lesz a CCD2, valamint a FIDA uniós szabályozás a piacon. Magyarországon a személyi kölcsönök igénylése 42%-ban digitális, ami megfelel az uniós átlagnak. Felértékelődik közben a perszonalizáció, és nagy szerepe lesz a mesterséges intelligenciának is 1. az ügyfélbarát ügyintézés, 2. az atumatikus dokumentációgenerálás, 3. a perszonalizált ajánlatok és 4. a kockázatkezelés, scoring modellek területén is.

Most dől el, ki maradhat talpon a pénzügyi forradalomban

Van pénz a bankszektor szereplőinél, de ebből innoválniuk kell, ha nem akarnak lemaradni a globális versenyben – hangzott el Havas András és László Valéria, a McKinsey szakértői előadásában a Portfolio Future of Finance 2025 konferencián.

Az Agentic Pay lehet a fizetések jövője

Egy nemzetközi felmérés szerint a megkérdezettek 66%-a már tudatosan használja az AI-t, a hangsúly a tudatos jelzőn van. Az 55%-uk már lecserélte a hagyományos keresőmotorokat, és a mesterséges intelligenciájának teszi fel kérdését – ismertette előadásában Berkes Tibor, a Mastercard Europe üzletfejlesztési és értékesítési vezetője. Magyarországon 50% felett jár már a tudatos használók aránya, Európában a cégek 15%-a már használta tavaly tudatosan AI-t, és a kkv-k esetében is több mint 10% az arány. Az AI-ügynökök mindezen túllépve már aktívan cselekszik a felhasználók nevében (pl. bevásárolnak helyettünk), az agentic AI esetében már ennek az üzleti felhasználásáról van szó (pl. újrarendelik a készletet). Az USA-ban hét hónap alatt 12-szeresére nőtt az AI-ból származó kiskereskedelmi forgalom, az emberek 70%-a azt szeretné, ha az AI a vásárlási folyamat részévé válna, a Google és az Amazon már dolgozik a legjobb élményt elérhetővé tevő megoldáson.

A MasterCard azt célozta meg, hogy segíti segíti az agentic commerce terjedését, ezért idén áprilisban bejelentette az Agentic Pay bevezetését,

ami lehetővé teszi, hogy bármely AI-ügynök az ügyfele nevében biztonságosan tudjon fizetni.  Onboarding folyamatuk nagyon hasonló ahhoz, ahogy a pénzügyi intézményeket csatlakozhatják rendszereikhez, és minden fizetés alapját az agentic tokenek képezik, amelyek garantálják a biztonságos fizetést.

Folyamatosan bővül a DÁP, a pénzügyi szektor is aktív benne

Korcsok Katalin, a Trendency kereskedelmi igazgatója előadásában arról beszélt, miként lehet kihasználni a Digitális Állampolgárság adta lehetőségeket a bankszektorban. A Trendency úttörője a DÁP-pal kapcsolatos tervezésnek és fejlesztéseknek, amelyek a Digital Europe 2030 uniós direktíva céljaihoz illeszkednek. Cél, hogy az államigazgatással kapcsolatos elintéznivalóikat az állampolgárok 2030 végére teljesen online tudják intézni, és a közigazgatás 80%-ban digitális szolgáltatásokra épüljön.

Mára 2,3 millióan töltötték le a DÁP-applikációt, és már 1,3 millióan használják aktívan, 1,3 milliószor már aláírás-tanúsítvány igénybevételére is használták.

296 cég jelezte már a piaci szereplők közül, hogy csatlakozának az e-alíráshoz, ennek 30%-a a pénzügyi szektorból ered. 2025 végéig várhatóan a folyamatba integrált webes aláírás is elérhető lesz, és megtörténik az adatkörök bővítése is. Jövőre az ingatlan- és gépjármű-adásvételt is integrálják.

Keszthelyi Erik: nagy ugrást hozhat a mesterséges intelligencia a biztosítási szektorban

A magyar biztosítási szektor nincs olyan előrehaladott állapotban az AI alkalmazásával, mint a bankszektor, a következő évek azonban nagy fejlődést hozhatnak ezen a téren – jelentette ki a Portfolio Future of Finance 2025 konferenciáján a Hungarikum Biztosítási Alkusz elnök-vezérigazgatója, számos konkrét példát mutatva be a már sikeres fejlesztésekre is.

Hegedüs Éva: olyan forradalom dübörög a bankszektorban, amely a könyvnyomtatást is lepipálja

Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója is előadást tartott a Portfolio Future of Finance 2025 konferenciáján, ahol a szektor innovációs trendjeit és a bank AI-stratégiáját ismertette. A bankvezér úgy véli: a jövőben a munka jelentős részét az AI fogja elvégezni, az ember feladata pedig ennek vezérlése és ellenőrzése lesz. A konferenciáról itt olvasható a Portfolio élő tudósítása.

Reptereken, málnaföldeken, banki irodákban láthatjuk már, mivé változtatja világunkat a technológia

A történelem arra tanít, hogy a technológiai újítások nem teszik szükségtelenné a munkaerőt, de jelentősen átalakítják a szerepét. Ezt mutatják napjaink élő példái is, amelyek közül szép számmal mutatott be érdekes jelenségeket nagyívű előadásában Alex Miller, a Citi Insitute vezetője a Portfolio Future of Finance 2025 konferenciáján.

Mastercard: az AI-ügynökök mindenkit letarolnak, ha nem állunk készen

Arne Pache, a Mastercard közép-európai ügyfélmegoldásokért felelős szenior alelnöke a Portfolio Future of Finance 2025 konferenciáján arról beszélt, hogyan alakult át a fizetések világa az utóbbi években. A korábban egyszerű tranzakciók helyét egy rendkívül gyors, összetett és globális iparág vette át. A változás fő hajtóereje a fogyasztó, hiszen nem a szolgáltatók diktálnak, hanem a vásárlók elvárásai szabják meg, milyen megoldások terjedhetnek el. „A leggyorsabb és legbiztonságosabb megoldásokat kell adnunk, mert a fogyasztó dönt” – hangsúlyozta.

Az MNB szerint rossz esetben 15-20 százalékkal is növelheti a lakásárakat az Otthon Start

A kamattámogatott programok önmagukban nem járnak érdemi mélyüléssel, penetrációnövekedéssel a hitelpiacon, a hitelfelvételi kedv szélesebb körű növekedéséhez más tényezőknek is javulniuk kell. Jó példa a személyi kölcsönök magasabb digitalizáltsága vagy a Minősített Vállalati Hitelek által lehetővé tett egyszerűbb hitelfelvétel. Mindemellett az Otthon Start várható hatásairól is beszélt az MNB ügyvezető igazgatója a Portfolio Future of Finance konferenciájáén.

Digitális hidegháború dúl a világban: Európa alulmaradhat a gigászi küzdelemben

Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztésért és Iparért Felelős Államtitkára nyitotta meg a Portfolio Future of Finance 2025 konferenciáját. Figyelmeztetett, hogy Európa rosszul áll a digitalizációs és versenyképességi világversenyben, miközben a pénzügyi szektor napi szintű működésében már nélkülözhetetlenek az AI-megoldások. A konferenciáról itt olvasható a Portfolio élő tudósítása.

Elindult a Future of Finance 2025 konferencia, a pénzügyesek nagy találkozója

A pénzügyi szektor olyan gyors ütemű átalakuláson megy keresztül, amely nemcsak technológiai újításokat, hanem teljes szemléletváltást is megkövetel. A Portfolio Future of Finance 2025 konferencia páratlan lehetőséget kínál arra, hogy

első kézből ismerjük meg a jövőbe mutató trendeket,

a mesterséges intelligencia és a fenntartható és felelős finanszírozás új normáit. Itt találkozhatunk a szakma nagyágyúival és döntéshozóival, innovátorokkal és szabályozókkal – mindazokkal, akik már ma építik a jövő pénzügyi ökoszisztémáját.

Legyen szó ügyfélkiszolgálásról, fintech együttműködésekről vagy az ESG-befektetések jövőjéről, a konferencia olyan inspiráló előadásokat, interaktív panelbeszélgetéseket és valós példákat kínál, amelyek révén versenyelőnyre lehet szert tenni.

