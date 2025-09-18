  • Megjelenítés
Elindult a Future of Finance 2025 konferencia, a pénzügyesek nagy találkozója
Elindult a Future of Finance 2025 konferencia, a pénzügyesek nagy találkozója

Kezdetét vette az év egyik legfontosabb pénzügyi rendezvénye, a Portfolio Future of Finance 2025 konferenciája. A pénzügyi szektor aktualitásairól és jövőjéről szóló előadásokról és panelbeszélgetésekről ebben a cikkünkben tudósítunk a nap folyamán, érdemes visszanézni.
Lóga Máté, a Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztésért és Iparért Felelős Államtitkára nyitotta meg a Portfolio Future of Finance 2025 konferenciáját. A konferenciáról itt olvasható a Portfolio élő tudósítása.

A pénzügyi szektor olyan gyors ütemű átalakuláson megy keresztül, amely nemcsak technológiai újításokat, hanem teljes szemléletváltást is megkövetel. A Portfolio Future of Finance 2025 konferencia páratlan lehetőséget kínál arra, hogy

első kézből ismerjük meg a jövőbe mutató trendeket,

a mesterséges intelligencia és a fenntartható és felelős finanszírozás új normáit. Itt találkozhatunk a szakma nagyágyúival és döntéshozóival, innovátorokkal és szabályozókkal – mindazokkal, akik már ma építik a jövő pénzügyi ökoszisztémáját.

Legyen szó ügyfélkiszolgálásról, fintech együttműködésekről vagy az ESG-befektetések jövőjéről, a konferencia olyan inspiráló előadásokat, interaktív panelbeszélgetéseket és valós példákat kínál, amelyek révén versenyelőnyre lehet szert tenni.

