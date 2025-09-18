Feltárult a pénzügyek jövője, megvan az idei év pénzügyi vezetője!

Milyen az idei év a vállalatoknak? Az IKR Agrár számára nem rossz az idei év, növekedni tudnak, köszönhetően többek között a korábbiaknál enyhébb aszálynak. A Vajda-Papír 60%-ban exportra termel, a makrogazdasági nehézségek ellenére Németországban és Hollandiában jelentős növekedést érnek el. Az Illés Holding idén éli meg az eddigi legkeményebb recessziós évét, ezzel együtt is folytatja akvizíciós tevékenységét. A HRP Europe elsősorban IT-disztribúcióval foglalkozik, nem tudják függetleníteni magukat az általános dekonjunktúrától, de növekedni tudnak, elsősorban az export és a szolgáltatások területén. A Kometa egy 115 milliárdos beruházás első fázisa közepén van, alapvetően jó év az idei számukra is, elsősorban a margin növekedésének köszönhetően.

Beruházás, akvizíció, finanszírozás: Az Illés Holding akvizíciói során azok a cégek vannak előnyben mostanság, akik már az induláskor megállnak a saját lábukon. A Vajda Papírnak idén is vannak kapacitásnövelő beruházásai, de hatékonyságjavító és környezeti szempontokat előtérbe helyező beruházásokban is gondolkodnak. Az IKR Agrár már nem nagyon tud tovább bővülni, de hatékonyságot javít, és felújította bábolnai székházát, napelemmel látta el telephelyeit. A Kometa sok esetben dönt úgy, hogy tőkeágon finanszírozza a vállalatot, a távlati tervekben inkább szerepel egy tőzsdére menetel, mint egy hitelfelvétel. A HRP Europe nagy hangsúlyt fektet a követelések kezelésére, emellett a humán erőforrásba és az exportba fektet be.