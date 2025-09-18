Hegedüs Éva: olyan forradalom dübörög a bankszektorban, amely a könyvnyomtatást is lepipálja

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Hegedüs Éva rögzítette: az elmúlt 15 év a digitalizációról szólt, átalakította a bankolást, erősítette a versenyt. Véleménye szerint a következő 15 évet az agentic AI és a generatív AI fogja meghatározni, ez jelentősen javítani fog a bankok profitabilitásán.

A bankszektor feladata kényelmesebbé tenni az ügyfelek életét gyorsabb, egyszerűbb megoldásokkal, ennek egyik eszköze a technológiai fejlődés.

A mesterséges intelligencia hatása rendkívüli lesz, nagyobb lehet, mint a könyvnyomtatásé, a gőzgépé vagy az elektromosságé

– vélekedett Hegedüs Éva.

Tabuk dőltek meg, hívta fel a figyelmet a bankvezér. Ma már bankolni lehet bankfiókba járás nélkül, például a videóbanki megoldást Európában elsőként a Gránit vezette be. Globálisan a bankszektor 650 milliárd dollárt fordított IT-kiadásokra, de ebből mindössze 30% ment innovációra, 70% pedig fenntartásra.

A digitalizáció közepette a bankszektor P/BV (price / book value) mutatója jelentősen, 1,5-re emelkedett, igaz, ez még elmarad a globális pénzügyi válság előtti 2-es szinttől – mutatott rá Hegedüs Éva.

A digitalizáció öles léptekkel halad: 1685 fiókbezárás történt Magyarországon az elmúlt 10 évben. Közben egyre inkább teret nyer a mobilbank használata nemcsak a lakosság, de a vállalati ügyfelek körében is. A Gránit lakossági ügyfeleinek 61%-a használja valamelyik digitális bankolási rendszert.

Új riválisok megjelenését is elhozta a digitalizáció, ma már 400 neobank és 30 ezer fintech vállalkozás működik a piacon, a neobankok a globális pénzügyi szektor bevételeiből már 16%-ot elvisznek, ez nem kevés – jelentette ki Hegedüs Éva. Közéjük sorolható a Gránit Bank is, amely kétszer hatékonyabban működik, mint a bankszektor átlaga.

Az ügyfelek ma személyre szabott megoldásokat, 24 órás elérhetőséget, megbízható és kényelmes kiszolgálást, magas UX-élményt igényelnek – mutatott rá a bankvezér.

A banki tudás is demokratizálódik a digitalizáció elterjedésével, az ügyfelek nemcsak a fiók falai között, hanem a digitális térben is hozzá tudnak jutni az információkhoz.

A Gránit idei, 1500 fős reprezentatív felmérése szerint a megkérdezettek mintegy 70%-a egyetértett azzal, hogy a mesterséges intelligencia inkább segíti az emberek életét.

A Gránit Bank három szinten használja az AI-t: tradicionális, generative és agentic szinten – mondta a vezérigazgató.

A 10 hónappal ezelőtt bevezetett, Gránit guru névre keresztelt virtuális asszisztens 30%-os hatékonyságnövelést eredményezett a digitális ügyfélközpont munkájában, mostanáig az ügyfelek több mint 35 ezer kérdését válaszolta meg, többek között az Otthon Start ügyében is.

Jelenleg pedig egy olyan agent bevezetésén dolgozik a bank, amely a lakáshitel-igények feldolgozásában segíti majd a munkát – ez az Otthon Start hitelprogramban is hasznos lesz. A cél az, hogy 70%-al rövidítsék a dokumentumfeldolgozáshoz szükséges munkaidőt.

A jövőben a munka jelentős részét az AI fogja elvégezni, az ember feladata pedig ennek vezérlése és ellenőrzése lesz

– vetítette előre Hegedüs Éva.

