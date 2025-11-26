Itt az év leglátványosabb változása – A profik már megtették tétjeiket

Alig tért magához az Nvidia, máris újabb csapás érte a mesterséges intelligencia zászlóshajóját. Az eddig megingathatatlannak hitt pozíció pillanatok alatt kérdőjeleződött meg, és ennek nemcsak a cégre, hanem az egész piacra komoly hatása lehet. A befektetők már reagálnak, és a mostani helyzet több fontos tanulsággal is szolgál. Ezeket vizsgáljuk most részletesen.

Megingott az Nvidia trónja

Mióta igazán köztudatba került a mesterséges intelligencia és a ChatGPT, azóta mindenki az Nvidiára figyelt, ami nem is véletlen a cég által produkált elképesztő számok fényében.

Részben a méretéből, részben pedig abból, hogy mekkora előnye van a cégnek a versenytársakhoz képest, az Nvidia éllovasi pozíciója a piacon megingathatatlannak tűnt, legalábbis eddig.

Ugyanis kedden kiderült, hogy a Google és több nagy technológiai partnere is a vállalat saját fejlesztésű TPU egységire, és egyre kevésbé az Nvidia GPU-ira támaszkodhat a jövőben.