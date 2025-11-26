Itt az év leglátványosabb változása – A profik már megtették tétjeiket

Megingott az Nvidia trónja
Mióta igazán köztudatba került a mesterséges intelligencia és a ChatGPT, azóta mindenki az Nvidiára figyelt, ami nem is véletlen a cég által produkált elképesztő számok fényében.
Részben a méretéből, részben pedig abból, hogy mekkora előnye van a cégnek a versenytársakhoz képest, az Nvidia éllovasi pozíciója a piacon megingathatatlannak tűnt, legalábbis eddig.
Ugyanis kedden kiderült, hogy a Google és több nagy technológiai partnere is a vállalat saját fejlesztésű TPU egységire, és egyre kevésbé az Nvidia GPU-ira támaszkodhat a jövőben.
