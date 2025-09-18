Leköszön a KAVOSZ éléről Krisán László

Huszonhárom év után leköszön a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatói tisztségéből Krisán László, aki a társaság alapításától kezdve szerepet játszott a hazai kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségeinek bővítésében - közölte a KAVOSZ.

A vezetésben bekövetkező változás hátterében

a tulajdonosok között kialakult különböző jövőbeni elképzelések és irányítási modellek állnak.

E szemléletbeli eltérések egyértelművé tették, hogy a KAVOSZ előtt egy új, decentralizált vezetési struktúra felállítása a következő logikus lépés, amelynek a megvalósításában a tulajdonosok konszenzusra jutottak.

Az átadás-átvétel hat hónapos, strukturált folyamat keretében zajlik, amelyben a leköszönő vezérigazgató közreműködik annak érdekében, hogy a menedzsmentváltás zökkenőmentes legyen, és a társaság működése zavartalanul folytatódjon.

A Széchenyi Kártya Program mára a magyar gazdaság egyik fontos vállalkozásfejlesztési programjává vált, amelynek létrehozásában Krisán László jelentős szerepet vállalt.

A jövőben a vállalkozásfejlesztés és a kkv-finanszírozás területeire szeretném fordítani szakmai tapasztalataimat, különösen a VOSZ által képviselt programokban

– hangsúlyozta Krisán László.

A KAVOSZ Zrt. új menedzsmentje a következő hónapokban lép hivatalba, folytatva a társaság sikeres programjait, és új, a hazai kkv-szektor igényeihez igazodó kezdeményezések megvalósítását.

