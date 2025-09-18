Mastercard: az AI-ügynökök mindenkit letarolnak, ha nem állunk készen

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Arne Pache hét trendet sorolt fel, amelyek meghatározzák az üzletág jövőjét:

a széttagolt fizetési rendszerek helyén globális rendszerek jönnek létre,

az egyfunkciós digitális azonosítás helyett mindenre kiterjedő hozzáférési lehetőségek jönnek,

a fizetési pénztárcák komplett parancsnoki központokká fejlődnek,

a reaktív csalásfelderítés helyett proaktív védelemre van szükség,

a széles körű kereskedői kártyaelfogadást felváltja a személyre szabott checkout-élmény,

a beágyazott pénzügyek felől a láthatatlan intelligencia felé haladunk,

a hagyományos partnerségek helyett innovációs ökoszisztémák jönnek létre.

Pache kiemelte: a Mastercard már régen nem pusztán kártyatársaság, hanem olyan sokrétű szolgáltató, amely számlák közötti utalásokat, azonnali fizetési rendszert, szoftvereket és más digitális megoldásokat is működtet. Az alternatív fizetési módszerek Európa-szerte terjednek, ugyanakkor ha egy rendszer csak egy földrajzi régióban működik, az a határoknál megállhat – ezzel szemben az e-kereskedelem természeténél fogva határokon átívelő.

A kriptopénzekről szólva elmondta: a Bitcoin továbbra is inkább befektetési eszköz, de a stablecoinok és a jegybanki digitális valuták (CBDC-k) mára a szabályozói figyelem középpontjába kerültek.

Az Egyesült Államok a Genius Act révén már lépett a stablecoinok szabályozásában, és a Mastercard stratégiája is a szabályozott stablecoinokra épít.

A digitális eurónak és más CBDC-projekteknek Pache szerint még bizonyítaniuk kell, hogy valódi potenciált hordoznak.

A digitális pénztárcák fejlődése abba az irányba mutat, hogy komplett parancsnoki központokká válnak: a fizetésen túl más fintech-megoldások, például hitelek, biztosítási termékek is integrálódnak ezekbe a platformokba.

Európában ez különösen gyorsan zajlik, Magyarország is erősen előrehaladott fázisban van: a magyarok 2024-ben mintegy 500 millió tranzakciót bonyolítottak le digitális pénztárcákon keresztül.

A vezető a digitalizáció árnyoldaláról is beszélt: a fizetési iparág vonzó célpont, mostanra 14 000 milliárd dollárosra nőtt, amely méretében csak az USA és Kína GDP-jét nem haladja meg a világ országai közül. A bűnözők ma már olyan eszközökhöz férnek hozzá, amelyek szinte azonos szinten vannak az iparág védelmi megoldásaival.

Háromszor támadnak meg minket másodpercenként – ez éves szinten óriási szám

– mondta, hozzátéve, hogy a Mastercard milliárdokat költött a védelmi rendszerek kiépítésére. Figyelmeztetett, hogy a globális problémákra globális válaszok kellenek, a nemzeti szintű fellépés nem elégséges, hiszen a kiberbűnözők nem állnak meg az országhatároknál.

Végezetül a mesterséges intelligencia és a digitális ügynökök térnyerésére hívta fel a figyelmet. A ChatGPT-hez hasonló eszközök képesek lesznek a fogyasztó helyett vásárlási döntéseket hozni és tranzakciókat lebonyolítani.

Amikor az ügynök megtalálja a terméket 200 euró alatt, másnapi szállítással, automatikusan megveszi. Ha nem készülünk fel, ez könnyen elsodorhat bennünket

– fogalmazott Arne Pache. Szerinte a bankoknak és pénzügyi szolgáltatóknak fel kell készülniük arra a korszakra, amikor a digitális asszisztensek intézik a tranzakciókat, és a hagyományos szereplők számára akár teljesen láthatatlan lesz a folyamat.

