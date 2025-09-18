  • Megjelenítés
Most dől el, ki maradhat talpon a pénzügyi forradalomban
Bank

Most dől el, ki maradhat talpon a pénzügyi forradalomban

Portfolio
Van pénz a bankszektor szereplőinél, de ebből innoválniuk kell, ha nem akarnak lemaradni a globális versenyben – hangzott el Havas András és László Valéria, a McKinsey szakértői előadásában a Portfolio Future of Finance 2025 konferencián. A konferenciáról itt olvasható a Portfolio élő tudósítása.

A bankok által évente termelt szabad cashflow több ezermilliárd dollárra tehető, ez Magyarország mintegy 15 évnyi GDP-jének felel meg, így a pénzügyi intézmények előtt most nagy lehetőség áll: ezt a tőkét a jövőbe kell fektetniük – vélekednek a McKinsey szakértői.

Meglátásuk szerint több kulcsterületen is nehezebbé vált a szektor működése, a változó makrogazdasági környezetben egyszerre sújtja a szereplőket a geopolitikai bizonytalanság, a vámok és különadók, miközben dübörögnek a technológiai változások, köztük a generatív és agentic AI, illetve a stablecoinok térnyerése.

Az ügyféligények is gyorsan változnak: aki ilyenkor élre tör egy új megoldással, az jelentős piaci részesedést szerezhet.

A technológiai fejlődés nagyban erősíti a versenyt – hangsúlyozták a McKinsey szakértői.

A költségverseny rendkívül kiélezett: míg a hagyományos bankoknak több mint 4000 munkavállalóra van szükségük egymillió ügyfél kiszolgálásához, a neobankok ugyanezt alig 190 fővel érik el. A kihívás óriási: a neobankok egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a banki piacból.

A marzsok folyamatosan szűkülnek, ezért az ügyfélszám növekedése vagy az alacsony költségszint önmagában már nem elég a sikerhez. Egyediségre van szükség, ami megkülönbözteti a bankokat a versenytársaktól.

A siker kulcsa, hogy a fejlesztések már rövid távon is láthatóan jövedelmezők legyenek. A tőkét olyan tevékenységekre kell allokálni, amelyek biztosítják a fenntartható növekedést. A személyre szabott ügyfélélmény biztosításával digitális értékteremtésre van lehetőség, és meg kell találni azokat a megoldásokat, amelyekkel az új technológiákat – különösen a mesterséges intelligenciát – üzleti eredménnyé lehet konvertálni. Ehhez sokszor a meglévő üzleti modellek újragondolására is szükség lehet – húzták alá a McKinsey szakértői.

A Portfolio élőben tudósít a Future of Finance 2025 konferenciáról, a tudósítás itt olvasható, a rendezvény szakmai programterve pedig itt követhető.

Címlapkép forrása: Portfolio

