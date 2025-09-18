  • Megjelenítés
Nagy nevekkel, forró témákkal jön a Portfolio Banking Technology
Nagy nevekkel, forró témákkal jön a Portfolio Banking Technology

A bankszektor és a fintech világ krémje gyűlik össze 2025. november 4-én a budapesti Marriott Hotelben, hogy megvitassa az iparág legégetőbb kérdéseit. A tizedik alkalommal megrendezésre kerülő Banking Technology konferencia középpontjában az AI-forradalom áll, amely alapjaiban formálhatja át a pénzügyi szolgáltatások jövőjét. A konferencia weboldalán már most érdemes tájékozódni a részletekről.

A Banking Technology konferencia immár egy évtizede szolgál a bankszektor, az IT-ipar és a fintech cégek meghatározó szellemi műhelyeként. Az idei rendezvény különösen izgalmasnak ígérkezik, hiszen az AI-forradalom hatásait járja körül, amely várhatóan gyökeresen átalakítja a bankok működését, fejlesztési irányait és informatikai stratégiáit. Előadóink lesznek:

Becsei András
OTP Bank, Magyar Bankszövetség, vezérigazgató-helyettes, alelnök
Elsõ diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen szerezte pénzügy szakirányon, amelyet ösztöndíjas tanulmánnyal egészített ki a Los Angeles-i University of Southern Califo
Harmati László
Erste Bank, vezérigazgató-helyettes
Harmati László jelenleg az Erste Bank vezérigazgató-helyettese, 2002-től az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. vezérigazgatója volt. 1999-2002-ig a Magyar Nemzeti Bank szabályozási fõosztályvezetõje, ezt mege
Vinnai Balázs
MBH Bank, IVSZ, elnöki főtanácsadó, elnök
Vinnai Balázs jogot végzett és az IND Group alapító-ügyvezetőjeként vált ismertté, amely a digitális megoldások vezető fejlesztőjévé és szolgáltatójává nőtte ki magát Európában és a Közel-Keleten. Tiz
Lóska Gergely
K&H, informatikai és innovációs vezető
Lóska Gergely 2025 júliusától tölti be az Informatikai és Innovációs vezetői (CIIO) pozíciót a K&H Banknál. Pályafutása során sokrétű vezetői tapasztalatot szerzett vállalati banki, lízing, üzletf
Sebők András
OTP Bank, digitális vezető
Izer Norbert
Magyar Nemzeti Bank, ügyvezető igazgató
Kaliszky András
Erste Bank Hungary Zrt., informatikai és operációs területért felelős vezérigazgató-helyettes
Kaliszky András 2025 januárjától az Erste Bank Hungary informatikai és operációs területért felelős vezérigazgató-helyettese. Ezt megelőzően, 2022 augusztusától az Erste Bank Serbiánál
Bartha Lajos
Magyar Nemzeti Bank, ügyvezető igazgató
1992-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett közgazdász diplomát. Először könyvvizsgálóként dolgozott majd az Állami Vagyonkezelő Rt-nél portfolió menedzser, illetve később a bankpriva
Ragó István
Raiffeisen Bank Hungary, Chief Security Officer
Ragó István a Raiffeisen Bank Hungary Zrt. biztonsági vezetője. Pályáját informatikai belső ellenőrként kezdte, majd több pénzintézet kötelékében töltött be információbiztonsági vezető munkakörök
Weissmüller Gábor
Citi, EMEA CSIS IAU Head Lead Investigator
Weissmüller Gábor 30 éve dolgozik a Banki csalás megelőzés, illetve nyomozás szakterületen, ebből 23 éve a Citinél, EMEA CSIS IAU Head Lead Investigator pozícióban. Gábor több
Halász Viktor
Nemzeti Nyomozó Iroda, Kiberbűnözés Elleni Főosztály Felderítő Osztályának szakértője
Halász Viktor r. százados rendőri pályáját 2011-ben az Egri Rendőrkapitányságon kezdte gazdaságvédelmi nyomozóként majd alosztályvezetőként, 2015-től kezdődően pedig a KR NNI Kiberbűnözés Elleni
Sallai Péter
Dorsum, CTO
Sallai Péter 2019 januárja óta a Dorsum technológiai igazgatója. Felelős a vállalat összes technikai és informatikai folyamatáért, mind az új termékek fejlesztése, mind a meglévő támogatási fejle
Sármay Bence
Visa, Magyarországért felelős területi vezető
Közel 20 éves pénzügyi szektorban szervett tapasztalattal rendelkezik. 2023 tavaszán bízták meg a világ egyik vezető digitális fizetési szolgáltatója, a Visa Magyarországért felelős területi vezetői f
A résztvevők első kézből értesülhetnek arról, hogy mely banki területeken lehet számítani az AI térnyerésére, hogyan segíthet a költségcsökkentésben és a hatékonyabb működésben. Emellett szó lesz a hazai bankok digitális átalakulásáról, a legújabb pénzforgalmi trendekről, valamint a kiberbiztonság és a csalások elleni védekezés aktuális kérdéseiről is.

A konferencia egyedülálló lehetőséget kínál a networking-re is, hiszen a bankszektor vezető szakemberei, fintech-guruk, tanácsadók, szabályozók és IT-cégek képviselői mind jelen lesznek, hogy megosszák gondolataikat és tapasztalataikat a bankszektort érintő kulcsfontosságú üzleti és informatikai kérdésekben.

A konferencia kiemelt témái között szerepelnek:

  • A nemzetközi és hazai digitális banki verseny alakulása, különös tekintettel a fintechek, neobankok és digitális inkumbensek szerepére
  • Az AI-ügynökök jelenlegi és jövőbeli alkalmazási lehetőségei a bankszektorban
  • Gyakorlati példák és tapasztalatok az AI és digitalizáció területéről
  • Innovációk a pénzforgalomban, beleértve a Qvik rendszert, kártyás újításokat és a digitális jegybankpénzeket
  • A digitális bankolás szabályozási környezetének várható változásai
  • Stratégiák a folyamatosan fejlődő csalási módszerek elleni védekezésre
  • A digitális állam és a digitális bankolás kapcsolata

A Banking Technology 2025 konferencia tehát nemcsak a jubileumi tizedik alkalom miatt lesz különleges, hanem azért is, mert a pénzügyi szektor jövőjét meghatározó legfontosabb trendeket és kihívásokat tárgyalja majd. A résztvevők számára ez kiváló alkalom lesz arra, hogy naprakész információkhoz jussanak, inspirálódjanak, és új kapcsolatokat építsenek ki az iparág meghatározó szereplőivel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

