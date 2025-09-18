  • Megjelenítés
Netbankot cserél az OTP: 21 év után végleg kivezetik a régi felületet
Netbankot cserél az OTP: 21 év után végleg kivezetik a régi felületet

2025 november 18-tól az OTP Bank lakossági ügyfelei számára kizárólag az OTP Bank új digitális csatornái – így az OTP MobilBank mellett - az OTP InternetBank – lesznek elérhetők online bankolásra és befektetések kezelésére. A tőzsdei megbízások és devizakonverziók az OTP SingleMarket platformon lesznek elérhetők - közölte a pénzintézet. Az OTPdirektet 21 év után vezeti ki a bank. A banki innovációkról és a digitalizációról szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön is, regisztráció és részletek itt!

Azon ügyfelek, akik eddig csak az OTPdirekt internetbankot használták, o

nline tudják megkötni az új felületek használatához szükséges Digitális Szolgáltatási Szerződésüket.

Fontos, hogy aki már használja a mobilbankot vagy az új internetbankot, annak nincs teendője.

A lakossági ügyfélszokások alapján azt látjuk, hogy napjainkra a digitális bankolás egyet jelent az OTP MobilBank használatával, ezért a fejlesztéseink elsődleges fókuszát az alkalmazásaink jelentik - mondta Vouszka Péter, az OTP Bank digitális csatornáinak szolgáltatásfejlesztésért felelős vezetője. A vezető hozzátette: aki viszont a nagy képernyő kényelmét szereti, annak az új internetbank lesz jó választás.

November 18-tól online bankolásra és befektetések kezelésére kizárólag az OTP InternetBank és az OTP MobilBank felületeit tudják majd használni a lakossági ügyfelek.

Tőzsdei megbízások és devizakonverziók az OTP SingleMarket platformon intézhetők, míg egyéb befektetési szolgáltatások (pl. befektetési jegy vagy lakossági állampapír vásárlás) az OTP internet- és mobilbankban érhetők el.

