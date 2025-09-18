Netbankot cserél az OTP: 21 év után végleg kivezetik a régi felületet

Azon ügyfelek, akik eddig csak az OTPdirekt internetbankot használták, o

nline tudják megkötni az új felületek használatához szükséges Digitális Szolgáltatási Szerződésüket.

Fontos, hogy aki már használja a mobilbankot vagy az új internetbankot, annak nincs teendője.

A lakossági ügyfélszokások alapján azt látjuk, hogy napjainkra a digitális bankolás egyet jelent az OTP MobilBank használatával, ezért a fejlesztéseink elsődleges fókuszát az alkalmazásaink jelentik - mondta Vouszka Péter, az OTP Bank digitális csatornáinak szolgáltatásfejlesztésért felelős vezetője. A vezető hozzátette: aki viszont a nagy képernyő kényelmét szereti, annak az új internetbank lesz jó választás.

November 18-tól online bankolásra és befektetések kezelésére kizárólag az OTP InternetBank és az OTP MobilBank felületeit tudják majd használni a lakossági ügyfelek.

Tőzsdei megbízások és devizakonverziók az OTP SingleMarket platformon intézhetők, míg egyéb befektetési szolgáltatások (pl. befektetési jegy vagy lakossági állampapír vásárlás) az OTP internet- és mobilbankban érhetők el.

Portfolio Banking Technology 2025 A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Címlapkép forrása: Net Media Zrt

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ