Beperlik a Deutsche Bank vezérigazgatóját - Azt állítják, tönkretette egyesek karrierjét

A keresetet a lap szeirnt a következő hetekben nyújtják be Sewing, más korábbi vezetők és maga a Deutsche Bank. Várhatóan az áll majd benne, hogy a Sewing felügyelete alatt futott korábbi vizsgálat hibás volt, és
emiatt ítélte el az öt korábbi alkalmazottat 2019-ben egy milánói bíróság, bár később felmentették őket.
A bankárokat akkor négy év és nyolc hónapig terjedő börtönbüntetésre ítélték hamis könyvelés és piaci manipuláció elősegítése miatt a Monte dei Paschi di Siena olasz bankot érintő Deutsche Bank-botrányban. Az ügyészek azt állították, hogy a Deutsche Bank alkalmazottai által szervezett ügyletekkel több százmillió eurónyi veszteséget titkoltak el 2008 és 2012 között a világ legrégebbi bankjánál. Börtönbüntetésüket azonban nem töltötték le, mivel az ítéleteket 2022-ben megsemmisítették.
A Deutsche Bankot már korábban beperelte 152 millió euróra Frankfurtban egy másik, a milánói ügyben elítélt bankár, Dario Schiraldi, aki szerint a büntetőeljárás és az alsóbb fokú bíróság döntése tönkretette karrierjét. Schiraldi azonban nem nevezte meg Sewingot az eljárásban.
Az öt londoni bankár várhatóan hasonló érveket hoz fel, mint Schiraldi, miszerint a Sewing által felügyelt jelentés hibás volt, és ez kárt okozott karrierjüknek. Amikor a fellebbviteli bírák 2022-ben hatályon kívül helyezték az eredeti bírósági döntést, kritizálták mind a Deutsche Bank auditját, mind pedig az, hogy az alsóbb fokú bíróság erre támaszkodott.
Szeptember 8-án Londonban tartottak egy mediációs ülést a Deutsche Bank és a bankárok képviselőinek a részvételével, de ez nem vezetett megegyezésre. A Deutsche Bank eddig a nyilvános információk alapján nem képzett céltartalékot az ügyre, és a bank közleménye szerint
minden ilyen követelést teljesen megalapozatlannak tart, és határozottan védekezni fog ellenük.
