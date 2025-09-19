Csaknem 5 millió forintért vacsorázott valaki ezzel a bankvezérrel

A Sotheby's árverésén 18 900 szingapúri dollárért, vagyis csaknem 4,9 millió forintét kelt el egy exkluzív vacsora Tan Su Shannel, a DBS Group vezérigazgatójával. Az összeg több mint kétszerese volt az előzetes 6.000-8.000 szingapúri dolláros becsértéknek. A nyertes ajánlattevő egy

hat személyes privát vacsorát nyert, amely tartalmaz pezsgőt, valamint egy exkluzív tárlatvezetést a szingapúri Nemzeti Galériában.

A Sotheby's leírása szerint az esemény

stimuláló beszélgetést és kivételes társaságot ígér egy elegáns és intim környezetben.

A DBS szóvivője elmondta, hogy Tan részvétele a jótékonysági árverésen a bank hosszú távú elköteleződését mutatja a Nemzeti Galéria felé. A pénzintézet 2014-ben 25 millió szingapúri dolláros adományt juttatott a múzeumnak, amelynek alapító partnere is egyben.

Tan Su Shan, aki idén márciusban vette át Délkelet-Ázsia legnagyobb bankjának vezetését, több mint 35 éves tapasztalattal rendelkezik a banki és vagyonkezelési szektorban. Korábban vezető pozíciókat töltött be a Morgan Stanley-nél és a Citinél, majd 2010-ben csatlakozott a DBS Bankhoz. Kinevezése óta a bank részvényei több mint 10%-kal emelkedtek.

A jótékonysági árveréseken nem szokatlan, hogy hírességekkel vagy üzleti vezetőkkel való vacsorákat kínálnak fel, különösen ha a leggazdagabb 1% is jelen van. 2022-ben például egy licitáló több mint 19 millió dollárt fizetett egy Warren Buffett-tel elkölthető vacsoráért egy San Francisco-i jótékonysági szervezet javára.

A Tan Su Shannel való vacsora a Nemzeti Galéria 10. évfordulós gálaestjének része volt. A szeptember 13-án tartott rendezvényen összesen több mint 2,8 millió szingapúri dollárt gyűjtöttek. Az eseményen közel 90 ritka műalkotást és luxusélményt árvereztek el, köztük Li Huayi kínai kortárs tintaművész alkotását, amely 517 000 szingapúri dollárért kelt el - ez is rekordnak számít a galéria árverésein.

A múzeum közleménye szerint az összegyűjtött pénzt a galéria küldetésének megvalósítására fordítják, hogy a művészetet mindenki számára elérhetővé tegyék – új kiállítások létrehozásától kezdve a kurátori kutatások elmélyítésén át a gyermekek, idősek és hátrányos helyzetű közösségek számára szóló programok bővítéséig.

Címlapkép forrása: Brendon Thorne/Bloomberg via Getty Images