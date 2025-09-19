Egy korszak lezárult a pénzügyi szektorban – sikerrel járt az ellenséges felvásárlás

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A Monte dei Paschi di Siena (MPS) megszerezte a Mediobanca tőkéjének több mint kétharmadát - derül ki a tőzsdei adatokból.

Ezzel az olasz bank átlépte azt a tulajdonosi küszöböt, amely szükséges bármilyen rendkívüli részvényesi döntés keresztülviteléhez.

A Monte dei Paschi ellenséges részvény- és készpénzalapú felvásárlási ajánlata hétfőn zárul, ez az utolsó nap, amikor a Mediobanca részvényesei még felajánlhatják részvényeiket.

Az állami hátterű toszkán bank eddig a Mediobanca tőkéjének 70,5%-ával egyenértékű részvényt szerzett meg 16 milliárd eurós ajánlata keretében - mutatják a milánói tőzsde adatai.

Az olasz pénzügyi szektor egyik legnevesebb intézményének megszerzése új korszakot nyit a szektorban. Az ágazat gyors konszolidáción megy keresztül, védve ezzel saját profitmarzsait a csökkenő kamatlábak mellett, miközben a vagyonkezelés kerül előtérbe a tevékenységi körön belül.

Miután az UniCredit meghiúsította az olasz pénzügyminisztérium és Luigi Lovaglio MPS-vezérigazgató terveit a Monte dei Paschi és a Banco BPM egyesítésére, a toszkán bank meglepte az ország pénzügyi elitjét a Mediobanca megcélzásával. Az MPS átszervezését követően Lovaglio fúziós partnert keresett, hangsúlyozva, hogy a közepes méretű bankoknak egyesülniük kell a növekvő technológiai beruházások finanszírozásához.

Az MPS tavalyi reprivatizációja során Francesco Gaetano Caltagirone építőipari mágnás és a Del Vecchio család lettek a bank vezető részvényesei. Caltagirone és a Del Vecchio család befektetési társasága, a Delfin egyben a Mediobanca fő részvényese is. A befektetők régóta konfliktusban állnak Alberto Nagellel, a Mediobanca vezérigazgatójával, különösen a Generali biztosító ügyében, amelyben a Mediobanca, Caltagirone és a Delfin a három legnagyobb befektető.

