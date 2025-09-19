Elküldi dolgozóinak ötödét és az AI-ra fogad a világ egyik legangyobb technológiai befektetője

A leépítés a japán befektetési konglomerátum zászlóshajó alapjának harmadik elbocsátási köre 2022 óta. A Vision Fund jelenleg több mint 300 alkalmazottat foglalkoztat világszerte. A korábbi körökkel ellentétben, amikor a csoport jelentős veszteségekkel küzdött, a mostani csökkentés az alap legerősebb negyedéves teljesítménye után következik 2021 júniusa óta, amit olyan nyilvános részesedések nyereségei hajtottak, mint az Nvidia és a dél-koreai e-kereskedelmi cég, a Coupang.
A lépés
a startupokba történő széles körű befektetési portfólióról való elmozdulást jelzi.
Bár az alap továbbra is új befektetéseket fog eszközölni, a megmaradó személyzet több erőforrást fordít Son ambiciózus MI-kezdeményezéseire, mint például a javasolt 500 milliárd dolláros Stargate projektre - egy hatalmas amerikai adatközpont-hálózat kiépítésére az OpenAI-jal partnerségben.
A Vision Fund szóvivője megerősítette az elbocsátásokat, de nem kommentálta a részleteket, és közleményében kijelentette:
Folyamatosan igazítjuk a szervezetet a hosszú távú stratégiánk legjobb végrehajtásához - befektetéseket hajtunk végre a mesterséges intelligenciába és az áttörő technológiákba.
Az átszervezés Son klasszikus magas kockázatú, magas hozamú megközelítéséhez való visszatérést jelzi, amely hatalmas, koncentrált fogadásokat tesz, eltávolodva a kockázati tőke modelltől, amely a Vision Fund legutóbbi korszakát jellemezte.
Az elmúlt 12 hónapban Son 9,7 milliárd dollárt fektetett az OpenAI-ba a Vision Fund 2-n keresztül, amely összesen körülbelül 65,8 milliárd dollárt kezel. A SoftBank egy tőkeintenzív infrastruktúra-stratégiát is tervez, amelynek középpontjában koronaékszere, a chipgyártó Arm áll. Felvásárolta a Graphcore és Ampere Computing chipvállalatokat, és részesedést szerzett az Intelben és az Nvidiában. Ezek a lépések egy olyan ökoszisztéma kiépítését célozzák, amely a
chipektől az adatközpontokon át a modellekig terjed a jövőbeli MI-alkalmazások támogatására.
A tőkeintenzív stratégia végrehajtási kockázattal jár, amit az amerikai Stargate projekt és egy hasonló, OpenAI-jal közös japán vállalkozás közelmúltbeli késései is aláhúznak, amint arról a Reuters a héten beszámolt.
Yoshimitsu Goto, a SoftBank pénzügyi igazgatója az augusztusi legutóbbi eredménybeszámolón elmondta, hogy a vállalat "nagyon biztonságos szintű", 4 billió jen (27 milliárd dollár) készpénzzel rendelkezik.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
