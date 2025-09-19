GKI: fél év alatt 152 ezer háztartás venné fel "nagy valószínűséggel" az Otthon Startot

Ha csak a „nagyon valószínű” választ jelölőkről feltételezzük, hogy valóban fel fogják venni a hitelt, akkor
152 ezer körül alakulhat a programban részt vevő háztartások száma a következő fél évben.
Összehasonlításképp tavaly összesen 127 ezer lakástranzakció történt.
Kik tervezik felvenni a hitelt?
A fővárosban élők nagyobb arányban tervezik felvenni a hitelt, (12%), mint az ország többi részén lakók (6-8%). Élesek a különbségek a foglalkoztatási kört tekintve is:
legnagyobb arányban a vállalkozók (19%) terveznek élni a támogatással, de rendkívül magas a közép- és felsővezetők aránya is (15%).
Ez a két foglalkoztatási kör persze jellemzően nem a pályakezdő fiatalokra jellemző. Az irodai, szellemi munkakörben dolgozó beosztottak 14%-a, a fizikai dolgozók mindössze 6%-a tervezi felvenni az Otthon Start hitelt.
A program nagy népszerűségnek örvend a fiatalabb generációk körében, ám szép számmal tervezik az állami támogatás kihasználását a középkorúak is.
A 18-29 évesek 5%-a a „nagyon valószínű”, míg további 10%-a a „kissé valószínű” lehetőséget jelölte meg.
Kirívóan nagy a korosztályban a bizonytalanok aránya (30%). Ez is jól mutatja, hogy a fiatal felnőttek az Otthon Start miatt új helyzetben találták magukat: sokuknak korábban nem fordult meg a fejében a lakásvásárlás, ám most már mintegy „nézelődőként” jelen vannak a piacon.
A 30-39 évesek közel ugyanolyan arányban (14%) terveznek élni a támogatással, mint a fiatalabbak, miközben a 40-59 éveseknél alacsonyabb a pozitív választ adók aránya (6-8%). A 60 év fölöttiek – részben hitelbírálati nehézségek miatt – elenyésző arányban terveznek részt venni a programban.
Összegzésként elmondható, hogy az Otthon Start program iránti érdeklődés széles társadalmi rétegeket mozgat meg, különösen a fiatalabb korosztályokat, a fővárosban élőket, valamint a vállalkozói és vezetői köröket. A következő fél évben akár 152 ezer háztartás is igénybe veheti a támogatást, ami a lakáspiaci forgalom érdemi bővülését vetíti előre. A bizonytalan fiatalok tömeges belépése új keresleti hullámot indíthat, ami nemcsak az ingatlanárakra, hanem a program költségvetési vonzataira is komoly hatással lehet - zárta közleményét a GKI.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
