  • Megjelenítés
Új várakozásokkal állt elő a Deutsche Bank, mellélőttek az elemzők
Bank

Új várakozásokkal állt elő a Deutsche Bank, mellélőttek az elemzők

Portfolio
A Deutsche Bank pénzügyi igazgatója szerint a bank deviza- és kötvényüzletága a vártnál jobb, míg a lakossági üzletág a vártnál valamivel gyengébb teljesítményt nyújthat a harmadik negyedévben - írja a Reuters. A bejelentés után a csütörtöki kereskedést 0,9%-os csökkenéssel zárta a bank részvényárfolyama.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

James von Moltke, a Deutsche Bank pénzügyi igazgatója csütörtökön egy pénzügyi konferencián nyilatkozott a bank harmadik negyedéves kilátásairól. Elmondása szerint

a bank jó úton halad az éves profitabilitási és költségcélok elérése felé.

A deviza- és kötvényüzletág, amely a bank egyik legnagyobb divíziója, várhatóan magas egy számjegyű százalékos bevételnövekedést ér el a harmadik negyedévben, ami meghaladja az elemzői várakozásokat. Az elemzők eddig 4%-os bevételnövekedést jósoltak erre a részlegre.

Ezzel szemben a lakossági üzletágnál az elemzők 4,5%-os bevételnövekedést vártak az előző év azonos időszakához képest, de von Moltke szerint ez a konszenzus "talán egy kicsit túl magas".

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Mennyit fogsz keresni?

Nemrég láttam Redditen egy kérdést, hogy mennyit keresnek az emberek a multin kívüli életben. Az internet nem egy jó merítés, mert általában a jobb helyzetben lévők használják, illetve bizo

Holdblog

Nem Magyar Péterre erősödik a forint!

Csak egy kicsit.* Idén (kis túlzással) a világ összes fejlődő piaci devizája erősödött, mert a dollár gyengülésnek ilyesmi hatása szokott lenni. Áramlik ki a pénz... The post Nem Magyar P

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

KECSKEMÉT - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 22.

Portfolio Property Investment Forum 2025

2025. szeptember 23.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
deutsche bank
Bank
Beperlik a Deutsche Bank vezérigazgatóját - Azt állítják, tönkretette egyesek karrierjét
Pénzcentrum
Leáldozott a pörköltnek és a pacalnak? Így tűnnek el lassan a klasszikus magyar fogások az éttermekből
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility