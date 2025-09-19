Új várakozásokkal állt elő a Deutsche Bank, mellélőttek az elemzők

A Deutsche Bank pénzügyi igazgatója szerint a bank deviza- és kötvényüzletága a vártnál jobb, míg a lakossági üzletág a vártnál valamivel gyengébb teljesítményt nyújthat a harmadik negyedévben - írja a Reuters. A bejelentés után a csütörtöki kereskedést 0,9%-os csökkenéssel zárta a bank részvényárfolyama.

James von Moltke, a Deutsche Bank pénzügyi igazgatója csütörtökön egy pénzügyi konferencián nyilatkozott a bank harmadik negyedéves kilátásairól. Elmondása szerint

a bank jó úton halad az éves profitabilitási és költségcélok elérése felé.

A deviza- és kötvényüzletág, amely a bank egyik legnagyobb divíziója, várhatóan magas egy számjegyű százalékos bevételnövekedést ér el a harmadik negyedévben, ami meghaladja az elemzői várakozásokat. Az elemzők eddig 4%-os bevételnövekedést jósoltak erre a részlegre.

Ezzel szemben a lakossági üzletágnál az elemzők 4,5%-os bevételnövekedést vártak az előző év azonos időszakához képest, de von Moltke szerint ez a konszenzus "talán egy kicsit túl magas".

