Földöntúli jelentés az Nvidiától – Akkor most van AI-lufi vagy nincs?
Földöntúli jelentés az Nvidiától – Akkor most van AI-lufi vagy nincs?

Már hallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. A műsor első részében az Nvidia meneteléséről, az AI-lufiról és a kriptotélről volt szó. Valóban megnyugtató a chipgyár döbbenetes gyorsjelentése, vagy itt az idő kiszeretni az AI sztorikból? A témában Nagy Viktort, a Portfolio vezető részvényelemzőjét kérdeztük. Az adás második részében a KSH által előállított szegénységi statisztikákról volt szó, illetve azok nagy vihart kavart korrekciójáról. Mik a tanulságai az új adatoknak, és mennyire bízhatunk meg bennük? A témában vendégünk volt Debreczeni Réka, a Portfolio makro rovatának elemzője.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Nvidia, tőzsde, bitcoin – (01:10)
  • Szegénységi mutatók – (10:59)

