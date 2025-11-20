  • Megjelenítés
 
Mutatunk három olcsó részvényt: ezekben van most a nagy fantázia

Az év vége közeledtével a piac egyre inkább kettészakad: sok részvény kifulladni látszik, miközben néhány rejtett lehetőség most kínálja a legjobb beszállókat. Most három olyan részvény is terítékre kerül, amelyek jelenleg látványosan alulértékeltek, miközben komoly, akár meglepően nagy hozampotenciált hordoznak a következő időszakra.
Az elmúlt hetek sztárpapírjaiból látványos tőkekiáramlás indult meg, a piac épp egy rendkívül sérülékeny, könnyen törésponttá váló szakaszba lépett, amit ideig-óráig megtámaszthat az Nvidia szárnyalása, de a bizonytalanság így is a tetőfokon van.

Ahelyett azonban, hogy a következő esés mélységét próbálnánk találgatni,

összeállítottunk egy listát három olyan részvényről, amelyek a mostani bizonytalan környezetben nagyon vonzók lehetnek – több okunk is van az optimizmusra.

