Tőzsdére készül Svédország legnagyobb digitális bankja

A NOBA svéd digitális bank azt tervezi, hogy bevezeti részvényeit a Nasdaq Stockholm tőzsdére az év harmadik negyedévében, és ezzel várhatóan 35 milliárd svéd koronás, vagyis mintegy 3,74 milliárd amerikai dolláros értékeltséget fog elérni - írja a Reuters.

A NOBA a második jelentős svéd pénzügyi szolgáltató, amely idén a tőzsdére lépés mellett dönt, miután a Klarna BNPL-hitelező cég a héten debütált New Yorkban.

A vállalat csütörtökön jelentette be, hogy a finn OP Cooperative, a DNB Asset Management és a Handelsbanken Fonder cégekkel megállapodást kötöttek, hogy összesen mintegy 3,18 milliárd korona értékben jegyeznek részvényeket olyan áron, amely alapján a cég 35 milliárd koronás vállalati értéket képviselhet az első nyilvános kibocsátása során.

A NOBA Csoportot jelenleg a Nordic Capital magántőke-alap és a finn Sampo Oyj biztosító tartja ellenőrzése alatt a vállalat honlapján található információk szerint.

A NOBA ma Európa egyik vezető szakosodott bankja, amely lenyűgöző nyereséges növekedést mutat és több mint kétmillió ügyfelet szolgál ki

– nyilatkozta Christopher Ekdahl, a Nordic Capital Advisors partnere és a NOBA igazgatótanácsának tagja, aki szerint cége úgy véli, hogy a tőzsdei bevezetés a NOBA számára a következő természetes lépés.

A NOBA-hoz más európai digitális bankok és fintech cégek is csatlakozhatnak, amelyek tőzsdére lépést terveznek. A brit Revolut, Monzo és Starling potenciális IPO-jelölteknek számítanak, de még nem vázoltak fel konkrét terveket.

A NOBA az északi régióban működik: Németországban hitelkártyákat kínál, valamint betéti termékeket nyújt Németországban, Spanyolországban, Hollandiában és Írországban is. A Nordax Bank, a Bank Norwegian és a Svensk Hypotekspension márkanevek alatt tevékenykedik.

"Nem zárhatjuk ki, hogy felvásárlásokat fogunk végrehajtani" – mondta a Reutersnek Jacob Lundblad, a NOBA vezérigazgatója a terveikről. "Nagy esély van arra, hogy ezek nagy részét saját magunk tudjuk finanszírozni a nyereségünkből. De ha a célpont megfelelő, akkor nyilvánvalóan lehetőség van a tőkepiachoz való hozzáférésre tőzsdén jegyzett vállalatként."

A svéd IPO-piac pezseg, miközben az európai kibocsátások visszaestek:

11 IPO és közvetlen jegyzés történt 2025 első felében a skandináv országban,

összesen 1,9 milliárd euró értékben a PwC adatai szerint, szemben a tavalyi év azonos időszakában regisztrált kilenc jegyzéssel és 264 millió eurós összértékkel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

