Emelik a tétet a hatalmas ellenséges bankfelvásárlásnál

A BBVA spanyol bank 10%-kal megemelte a Sabadell bankért tett ajánlatát, részvényenként 3,39 euróra, így a kisebb versenytársát összesen 17 milliárd euróra (19,95 milliárd dollárra) értékeli.

Az új ajánlat szerint a BBVA 1 saját részvényt kínál minden 4,8376 Sabadell részvényért cserébe, ami

Spanyolország második legnagyobb banki fúziós ügyletét jelentené eszközérték alapján.

"Az ellenérték most teljes egészében részvényekben lesz kifizetve, így a tőkenyereséggel rendelkező részvényesek Spanyolországban nem lennének adókötelesek, amennyiben az elfogadási arány meghaladja a Banco Sabadell szavazati jogainak 50 százalékát" - közölte a bank.

A BBVA igazgatósága emellett lemondott mind az ajánlat további javításának lehetőségéről, mind az elfogadási időszak meghosszabbításáról.

A BBVA korábban 1 BBVA részvényt ajánlott minden 5,5483 Sabadell részvényért, valamint 0,70 eurót készpénzben, ami részvényenként körülbelül 3,084 eurónak vagy 15,49 milliárd eurónak felelt meg a szeptember 19-i pénteki záróárak és a korábbi átváltási arány figyelembevételével.

