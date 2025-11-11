Bod Péter Ákos: A mai forintunk valójában a "harmadik legjobb" megoldás

Erős a forint, miért és meddig? Az elemzőknek, piaci szereplőknek rengeteg napi munkát ad a helyzet értékelése, az okok és a kilátások latolgatása. A minapi magyar-amerikai kormánytárgyalások újabb érdekes, értelmezést igénylő vonatkozásokkal gazdagították a képet.

Ez a kép nagyon másként néz ki, ha közelről nézzük, mintha időben és térben kissé eltávolodunk a mai pillanattól.

Uniós tagságunk harmadik évtizedébe belépve eleve magyarázatra vár, hogy miért van még mindig forint.

Hogyan történt, hogy minálunk, az EU bruttó hazai termékéhez mindössze 1,1 százalékkal hozzájáruló országban önálló valutarendszert tartunk fent?