Megvan az MNB negyedik alelnöke, Kandrács Csabát váltja
Megvan az MNB negyedik alelnöke, Kandrács Csabát váltja

Portfolio
A Gazdasági Bizottság 11 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül támogatta Sipos-Tompa Levente MNB-alelnöki kinevezését, aki októbertől veheti át a Pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnökség vezetését - közölte az MNB. A pozíciót jelenleg Kandrács Csaba tölti be, a jelölt Virág Barnabás, Kurali Zoltán és Palotai Dániel mellett lehet a jegybank negyedik alelnöke.

A Magyar Nemzeti Bank új vezetésének stratégiája a stabilitás, a függetlenség és az átláthatóság hármasára épül, hangsúlyozva az árstabilitást, a pénzügyi stabilitást és a gazdasági fejlődés támogatását - jelentette ki az alelnök-jelölt.

Mint mondta: a jegybank felügyeleti területének legfontosabb céljai az átfogó jegybanki stratégiába illeszkedve a bizalom fenntartása és a kockázatok kezelése. Az MNB eszköztára az engedélyezés, a vizsgálatok, vagy éppen a szankciók és az edukáció terén biztosítja, hogy a magyar pénzügyi rendszer stabil és megbízható maradjon, még a globális gazdasági bizonytalanságok közepette is - hangsúlyozta Sipos-Tompa Levente. Kiemelte: a következő időszakban a jegybank

felügyeleti ágának is kiemelt célként kell kezelnie a digitális banki csalások további visszaszorítását és a fenntarthatósági átállás kockázatainak kezelését.

Sipos-Tompa Levente jogász, közgazdász, 2009 óta a Magyar Fejlesztési Bankban dolgozott, amelynek 2019 áprilisa és 2024 decembere között elnök-vezérigazgatója volt. Ez idő alatt tapasztalatra tett szert az irányítás, a vezetés és a cégcsoporthoz tartozó társaságok felügyelete terén. Az MFB vezetése mellett több nemzetközi szervezet munkájában is részt vett. Az EIB igazgatótanácsának tagja, valamint az ELTI ügyvezető testületének tagja volt.

A pozíciót jelenleg Kandrács Csaba tölti be, az új alelnök Virág Barnabás, Kurali Zoltán és Palotai Dániel mellett lesz a jegybank negyedik alelnöke.  

