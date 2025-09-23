Beyond banking számlával állt elő az egyik magyar nagybank

A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb adatai szerint 2025-ben a Magyarországon vezetett lakossági bankszámlák száma elérte a 10,574 milliót, ami azt jelenti, hogy átlagosan több mint egy bankszámla jut minden magyar állampolgárra. A hazai számlapiac tehát telített, ugyanakkor az ügyféligények egyre inkább túlmutatnak a hagyományos banki szolgáltatásokon a hitelintézet közleménye szerint.

A most bejelentett MBH Tripla számlakonstrukció

egy akciós, 6 hónapos betétlekötési lehetőséget kínál 6,5%-os éves betéti kamattal azoknak, akik legalább 350 000 Ft jövedelmet utalnak a bankhoz, és ezzel hozzáférnek a további kedvezményekhez, egy „Csoportos Bankolási Védelmet" is tartalmaz, amely akár 1 millió forintig nyújt biztosítást elveszett, eltulajdonított bankkártyával történő, illetve internetes elektronikus fizetések során felmerülő visszaélések esetén, 12 hónapon keresztül, emellett az ügyfelek egyéni rendszeres díjas biztosítást is választhatnak, amelyhez 1 havi díjvisszatérítés jár, akár 100 000 Ft értékben, egy 6 hónapig díjmentesen használható One Magyarország Easy tarifacsomagot tesz elérhetővé, amely korlátlan belföldi adatot kínál, emellett kedvezményes hozzáférést a legnépszerűbb streaming platformokhoz, további kedvezmény az AI-asszisztens előfizetési díjvisszatérítés is, szintén 6 hónapig,

így összességében a számlakonstrukció akár 165 000 Ft értékű kedvezményt kínál – közölte a bank.