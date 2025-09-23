Díjat vetett ki az OTP a revolutos, wise-os ügyfelek készpénzfelvételeire

Portfolio Banking Technology 2025 A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Szeptember 19-től az OTP Bank

azonnali hatállyal bevezette a készpénzfelvételi díjakat a külföldi kibocsátású bankkártyákra.

A változás értelmében a Revolut és Wise felhasználók többé nem tudnak díjmentesen forintot vagy eurót felvenni az OTP automatáiból.

Forint készpénzfelvétel esetén 1999 forintot számít fel a bank tranzakciónként, míg az eurós készpénzfelvételért 4,99 eurót kell fizetni. Az OTP magasabb díjat alkalmaz, mint az Erste Bank, ahol korábban is létezett már egy 1200 forintos fix díj a hasonló műveletekre.

A mostani változtatás már életbe lépett, és az ügyfelek az ATM-eknél szembesülhetnek is vele.

A készpénzfelvételi limitek tekintetében az OTP automatáiból alkalmanként maximum 150 ezer forint, illetve 100 euró vehető fel. A bank tájékoztatása szerint az automaták a tranzakció előtt részletesen kijelzik a felszámítandó díjakat.

Fontos tudni, hogy az OTP által felszámított díjakon felül a kártyakibocsátó bankok és pénzintézetek is alkalmazhatnak további költségeket. A Revolut és a Wise esetében is léteznek díjak egy bizonyos havi limit felett vagy meghatározott számú felvételi alkalom után.

A jelenlegi információk alapján Magyarországon az Erste és az OTP automatáinál biztosan fizetniük kell a külföldi szolgáltatók által kibocsátott kártyák tulajdonosainak, míg más hazai bankok ATM-jeinél továbbra is lehetséges a díjmentes készpénzfelvétel.

A változás különösen az euró készpénzfelvételét teszi költségessé, mivel korábban sokan az OTP eurós automatáit használták utazás előtt, ahol akár többször is, teljesen díjmentesen juthattak euróhoz, annak ellenére, hogy egyszerre csak 100 eurót lehetett felvenni.

