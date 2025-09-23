  • Megjelenítés
Díjat vetett ki az OTP a revolutos, wise-os ügyfelek készpénzfelvételeire
Díjat vetett ki az OTP a revolutos, wise-os ügyfelek készpénzfelvételeire

Portfolio
Az OTP Bank megszüntette a díjmentes készpénzfelvétel lehetőségét a külföldi bankok által kibocsátott bankkártyák esetében, azaz a magyarországi Revolut és Wise ügyfelek sem vehetnek már fel ingyenesen készpénzt náluk - írta a Revinfo. A bankok és a fintech kihívók versenyéről szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön is, regisztráció és részletek itt!
Szeptember 19-től az OTP Bank

azonnali hatállyal bevezette a készpénzfelvételi díjakat a külföldi kibocsátású bankkártyákra.

A változás értelmében a Revolut és Wise felhasználók többé nem tudnak díjmentesen forintot vagy eurót felvenni az OTP automatáiból.

Forint készpénzfelvétel esetén 1999 forintot számít fel a bank tranzakciónként, míg az eurós készpénzfelvételért 4,99 eurót kell fizetni. Az OTP magasabb díjat alkalmaz, mint az Erste Bank, ahol korábban is létezett már egy 1200 forintos fix díj a hasonló műveletekre.

A mostani változtatás már életbe lépett, és az ügyfelek az ATM-eknél szembesülhetnek is vele.

A készpénzfelvételi limitek tekintetében az OTP automatáiból alkalmanként maximum 150 ezer forint, illetve 100 euró vehető fel. A bank tájékoztatása szerint az automaták a tranzakció előtt részletesen kijelzik a felszámítandó díjakat.

Fontos tudni, hogy az OTP által felszámított díjakon felül a kártyakibocsátó bankok és pénzintézetek is alkalmazhatnak további költségeket. A Revolut és a Wise esetében is léteznek díjak egy bizonyos havi limit felett vagy meghatározott számú felvételi alkalom után.

A jelenlegi információk alapján Magyarországon az Erste és az OTP automatáinál biztosan fizetniük kell a külföldi szolgáltatók által kibocsátott kártyák tulajdonosainak, míg más hazai bankok ATM-jeinél továbbra is lehetséges a díjmentes készpénzfelvétel.

A változás különösen az euró készpénzfelvételét teszi költségessé, mivel korábban sokan az OTP eurós automatáit használták utazás előtt, ahol akár többször is, teljesen díjmentesen juthattak euróhoz, annak ellenére, hogy egyszerre csak 100 eurót lehetett felvenni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

