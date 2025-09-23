Hírbe hozták a KBC-t az ABN Amro Bankkal, a pénzintézet cáfol

Kizárólag az Ethias NV biztosító felvásárlásának lehetőségét vizsgálja - közölte a belga KBC Group hétfőn, miután a Bloomberg News arról számolt be, hogy a belga hitelintézet fontolgatja a holland ABN Amro Bank megszerzését is.

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

"Folyamatosan figyelemmel kísérjük a piacot, hogy azonosítsuk azokat a lehetőségeket, amelyek erősítik egyedülálló, digitális alapú bank-biztosítói csoportunk pozícióját" - jelentette ki a KBC szóvivője a Reutersnek küldött e-mailes közleményében.

Jelenleg kizárólag az állami hátterű belga biztosítótársaság, az Ethias NV potenciális felvásárlását vizsgáljuk

- tette hozzá.

A Bloomberg News korábban hétfőn arról számolt be, hogy a brüsszeli székhelyű KBC fontolgatja az ABN Amro felvásárlásának lehetőségét, amelyből egyébként fokozatosan kivonul a holland állam, legutóbb 30,5%-ról 20%-ra csökkentve részesedését.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 09. 09. Csökken a holland állam részesedése az egykor Magyarországot is megjárt bankban

Februárban Johan Thijs, a KBC vezérigazgatója a Reutersnek azt mondta, a bank érdeklődik az Ethias megvásárlása iránt, "amikor elérhetővé válik". Az Ethias esetleges eladása régóta politikai vita tárgya a közös tulajdonosok, a flamand, a vallon és a szövetségi kormányok között.

A LSEG adatai szerint az ABN Amro a holland bankszektor három vezető intézményének egyike, jelenlegi piaci értéke 21,56 milliárd euró, míg a KBC-é 39,88 milliárd euró, jókora falat lenne tehát a holland bank a belga számára.

Az ABN Amrót a 2008-as pénzügyi válság során államosították, majd 2015-től fokozatosan privatizálták.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ