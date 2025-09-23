Két új európai országban nyit fióktelepet a Revolut

Portfolio Banking Technology 2025 A bankok és a fintech támadók versenyéről szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön is, regisztráció és részletek itt!

A növekedés támogatására a Revolut 13 milliárd dollár befektetését tervezte el a következő öt évben. Ez magában foglalja a már meglévő és gyorsan növekvő régiók finanszírozása mellett többek között

4 milliárd dollár befektetését az Egyesült Királyságban,

1,2 milliárd dollár befektetését a franciaországi nyugat-európai központban,

valamint 500 millió dollárnyi befektetést az Egyesült Államokban történő terjeszkedés gyorsítására.

A befektetések további növekedést ösztönöznek más európai piacokon, valamint új piacok megnyitását Latin-Amerikában, az ázsiai–csendes-óceáni térségben és a Közel-Keleten. Felsorolták nemzetközi terjeszkedési eredményeiket:

Latin-Amerikában a társaság mexikói bankként történő indulása várhatóan a jövő év elején valósul meg, emellett előrehaladott tervek vannak Kolumbia és Argentína piacára lépésre is, 2025-ben pedig újabb banki engedélykérelem benyújtása van folyamatban.

Ázsia–csendes-óceáni térség: A 2025 áprilisában megszerzett fizetési engedély alapján, a neobank Indiában is elindul. A vállalat egy új globális technológiai központot is létrehozott a Fülöp-szigeteken, ami stratégiai lépés a különböző időzónákban végzett nemzetközi tevékenységek támogatására, és jelenleg Ausztráliában és Új-Zélandon is további engedélyek megszerzésén dolgozik.

Afrika és Közel-Kelet: A Revolut első lépéseit teszi Afrikában, Dél-Afrikával kezdve, és nemrégiben kezdeti fizetési engedélyt szerzett az Egyesült Arab Emírségekben, amellyel megkezdte közel-keleti terjeszkedését.

Európa: Májusban a Revolut bejelentette egy új nyugat-európai központ létrehozását, valamint valamint azt, hogy francia banki engedély iránti kérelmet fog benyújtani. A vállalat emellett bejelentette, hogy 2025-ben fióktelepeket nyit Portugáliában és Belgiumban.

Már évek óta szó van arról, hogy az itthon több mint 2 millió ügyféllel rendelkező Revolut fióktelepet nyit Magyarországon is, ezt idén a jelek szerint még mindig nem teszik meg. Az MNB is nyomást gyakorol a cégre, hogy növelje helyi jelenlétét, sőt, ők azt szeretnék, ha leánybankot alapítana a cég Magyarországon és csatlakozna az OBA betétbiztosítási rendszeréhez. Mariia Lukash, a társaság Közép-Kelet-Európai régiójának növekedési vezetője, lapunknak nyáron azt nyilatkozta:

Tervezzük helyi fiók nyitását és helyi vezető kinevezését, mindez folyamatban van. Stratégiai irányunk, hogy tovább növekedjünk és fejlesszük a piacot. Remélhetőleg mindez hamarosan megvalósul, a nagyon közeli jövőben.

Vlad Yatsenko, a Revolut tehnológiai vezetője és társalapítója, valamint Tara Massoudi, a prémium termékek vezérigazgatója a mai eseményen betekintést nyújtott a vállalat termékvíziójába és fejlesztési folyamataiba, különösen a mesterséges intelligencia és a privátbanki szolgáltatások irányába tett előrelépéseket kiemelve.

James Gibson, a Revolut Business (a vállalati üzletág) vezérigazgatója bejelentette, hogy a platform évesített bevétele nemrég meghaladta az 1 milliárd dollárt. A platform fizetési szolgáltatásának látványos növekedésével, amely havonta több mint 4 millió kereskedői tranzakciót dolgoz fel.

Címlapkép forrása: Shutterstock