Teljesen bekebelezheti hírhedt versenytársát a világ legöregebb bankja

A világ legrégebbi bankjának tartott olasz Monte dei Paschi di Siena megszerezte a Mediobanca részvényeinek 86,3%-át, és ezzel jelentősen növelte az esélyét annak, hogy teljes irányítást szerez a versenytárs pénzintézet felett - írja a Reuters.

A tőzsdei adatok szerint a Monte dei Paschi di Siena megszerezte a Mediobanca részvényeinek 86,3%-át, miután hétfőn lezárult az ajánlattételi időszak, amelyet egy vezető olasz pénzügyi szakember úgy írt le, mint "a legegzotikusabb" az olasz bankelvásárlási hullámban.

A részvényeiket felajánló tulajdonosok magas részvételi aránya jelentősen csökkentette a Mediobanca szabadon forgó részvényeinek számát, ami valószínűsíti, hogy a részben állami hátterű toszkán bank

a teljes irányítás megszerzése mellett dönt, és kivezeti a felvásárolt versenytárs részvényeit a tőzsdéről.

Az olasz pénzügyi szektor egyik legnevesebb intézményének megszerzése új korszakot nyit a szektorban. Az ágazat gyors konszolidáción megy keresztül, védve ezzel saját profitmarzsait a csökkenő kamatlábak mellett, miközben a vagyonkezelés kerül előtérbe a tevékenységi körön belül.

Miután az UniCredit meghiúsította az olasz pénzügyminisztérium és Luigi Lovaglio MPS-vezérigazgató terveit a Monte dei Paschi és a Banco BPM egyesítésére, a toszkán bank meglepte az ország pénzügyi elitjét a Mediobanca megcélzásával. Az MPS átszervezését követően Lovaglio fúziós partnert keresett, hangsúlyozva, hogy a közepes méretű bankoknak egyesülniük kell a növekvő technológiai beruházások finanszírozásához.

Az MPS tavalyi reprivatizációja során Francesco Gaetano Caltagirone építőipari mágnás és a Del Vecchio család lettek a bank vezető részvényesei. Caltagirone és a Del Vecchio család befektetési társasága, a Delfin egyben a Mediobanca fő részvényese is. A befektetők régóta konfliktusban állnak Alberto Nagellel, a Mediobanca vezérigazgatójával, különösen a Generali biztosító ügyében, amelyben a Mediobanca, Caltagirone és a Delfin a három legnagyobb befektető.

Közben a Generali vagyonkezelési fúziós terve meghiúsulni látszik francia partnerével:

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

