Figyelmeztetnek a profi befektetők: ez jelenti most a legnagyobb veszélyt a tőzsdékre

Különös kettősség uralkodik a tőkepiacokon. Miközben a kamatcsökkentési várakozások, a fiskális élénkítés és a monetáris lazítás ígérete egyre több befektetőt tesz optimistává, a háttérben mégis ott bujkál néhány olyan kockázat, amely könnyen elronthatja a hangulatot. A részvénypiacok "soft landinget" áraznak, az alapkezelőknél a készpénzarány csökkenése növekvő kockázatvállalásra után, és sokban az okozza a legnagyobb félelmet, hogy kimaradnak a raliból. A Bank of America legfrissebb alapkezelői felmérése megmutatja, mi fűti az optimizmust, mitől váltak újra merésszé a profi befektetők – és milyen veszélyek gyülekeznek a háttérben.

A legnagyobb kockázat

A Bank of America októberben készült, európai alapkezelőket megkérdező felmérése szerint az európai alapkezelők továbbra is kifejezetten optimisták a részvénypiacokat illetően, ami részben a gazdasági kilátásokkal kapcsolatos optimizmusból fakad.

A felmérésben 193 portfóliómenedzser vett részt, összesen 468 milliárd dollárnyi kezelt vagyonnal.

Érdekes módon a befektetők épp azért a szektorért aggódnak a leginkább, amelynek kulcsfontosságú szerepe van a raliban:

