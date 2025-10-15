  • Megjelenítés
Több pénz jut ingatlanfelújításra – Könnyebb a támogatást megszerezni
Podcast

Több pénz jut ingatlanfelújításra – Könnyebb a támogatást megszerezni

Már meghallgatható a Portfolio Checklist szerdai adása. A műsor első részében arról volt szó, hogy milyen módosításokról döntött a kormány a 2007 előtt épült családi házakra igénybe vehető energetikai otthonfelújítási programmal kapcsolatban, és kik járhatnak jól ezzel a változtatással. Vendégünk volt Palkó István, a Portfolio vezető pénzügyi elemzője. A második blokkban pedig egy friss kutatásról beszélgettünk Szepesi Balázzsal, az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetőjével, amelyben azt vizsgálták, hogyan reagálnak a magyar vállalatok a gazdasági kihívásokra 2025-ben.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Otthonfelújítási program – (01:27)
  • Vállalati alkalmazkodás – (11:06)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A hölgy nem hátrál meg

Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

EGER - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 15.

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2165998292-árfolyam-befektetés-elemzés-grafikon-kereskedés-pénzügy-piac-részvény-technológia-tőzsde
Podcast
A vámháború szülte a tőzsdék új kedvencét – itt a beszálló?
Pénzcentrum
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kellene többet fizetni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility