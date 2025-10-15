Több pénz jut ingatlanfelújításra – Könnyebb a támogatást megszerezni

Holdblog AI az űrben - A nem túl távoli valóság Nemcsak a híreket, de a beruházási dömpinget is az AI dominálja: az amerikai GDP 1,2 százalékát öntik bele az AI-t kiszolgáló adatközpontok telepítésébe. Több cég... The post AI az űrben

Bankmonitor Egy éttermezés ma, vagy százezerrel több nyugdíj? Ennyibe kerül a halogatás Halogatni rendkívül emberi dolog. Halogatjuk a takarítást, a bankszámlaváltást, és bizony sajnos a nyugdíjra való készülést is. De miért tesszük ezt, és mennyibe kerül ez nekünk? Mutatjuk

Ricardo A hölgy nem hátrál meg Az individualista blogon friss írásom olvasható Margaret Thatcher 100. A hölgy, aki nem hátrált meg címmel. Thatcher tegnap lett volna 100 éves. Köszönet Seres Lászlónak a közlésért.

RSM Blog Őszi adócsomag 2025: kripto, KIVA, TAO és áfa Az idei ősz meghatározó időszak az adózási szabályok átalakításában, mivel a kormány két különböző célú adócsomag benyújtását tervezi. Az első csomag főként technikai jellegű mó

Caprica Consulting Energiahatékonyság az egészségügyben A Nemzeti Fejlesztési, Fenntarthatósági és Kutatási Ügynökség (NFFKÜ) új, "Egészségügyi épületek energiahatékonysága" című pályázati felhívása mérföldkő lehet a hazai egészség