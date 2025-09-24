  • Megjelenítés
Egy éve nem látott mélypontra csökkent a jelzáloghitelek kamata Amerikában
Egy éve nem látott mélypontra csökkent a jelzáloghitelek kamata Amerikában

MTI
Az Egyesült Államokban tavaly szeptember óta a legalacsonyabb szintre csökkent a 30 éves jelzáloghitelek kamata a szeptember 19-én záródott héten - közölte az amerikai jelzáloghitelező bankok szövetsége (Mortgage Bankers Association of America - MBA) szerdán.
Az MBA által közzétett adatok szerint a 30 éves lejáratú, fix kamatozású jelzáloghitelek átlagos kamata az előző heti 6,39 százalékról

6,34 százalékra, tavaly szeptember óta a legalacsonyabbra csökkent a múlt héten.

Egy évvel ezelőtt 6,13 százalékon állt a 30 éves lejáratú, fix kamatozású jelzáloghitelek átlagos kamata.

Ugyancsak szerdán ismertették, hogy a jelzáloghitel-igénylések száma heti szinten 0,6 százalékkal emelkedett az előző heti 29,7 százalékos bővülést követően. Az MBA szezonálisan kiigazított adatai szerint a lakáshitel-refinanszírozási kérelmek száma heti összevetésben 1,0 százalékkal, éves szinten 42,0 százalékkal nőtt.

A lakáshitel-refinanszírozási kérelmek az összes jelzáloghitel-igénylés 60,2 százalékát tették ki a múlt héten,

szemben az előző heti 59,8 százalékkal.

A jelzáloghitel-kamatok tovább csökkentek a múlt héten, a 30 éves jelzáloghitelek kamata tavaly szeptember óta legalacsonyabb szintre, 6,34 százalékra esett. A kamatlábak ugyan emelkedtek a Fed múlt heti kamatdöntését követően, azonban még mindig abban a tartományban vannak, amely várhatóan továbbra is a refinanszírozási aktivitás növekedéséhez vezet. A refinanszírozási volumen a múlt héten tovább nőtt, és jelenleg 80 százalékkal magasabb, mint 4 héttel ezelőtt - nyilatkozta Mike Fratantoni, az MBA vezető közgazdásza.

Az Egyesült Államokban a 30 éves lejáratú, fix kamatozású jelzáloghitelek átlagos kamata 2023. október végén 2000 szeptembere óta a legmagasabb szinten, több mint 23 éves csúcson, 7,90 százalékon állt.

