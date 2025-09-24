  • Megjelenítés
Egyre biztosabb, hogy újra megsarcolja Olaszország a bankokat
Bank

Egyre biztosabb, hogy újra megsarcolja Olaszország a bankokat

Portfolio
Az olasz gazdasági miniszter szerint a bankszektornak hozzá kell járulnia az állami költségvetéshez, miután az elmúlt öt évben jelentős nyereséget ért el - írja a Reuters.

Giancarlo Giorgetti olasz gazdasági miniszter kedden kijelentette, hogy az olasz bankszektor az elmúlt öt évben "sztratoszférikus profitot" termelt, ezért hozzá kell járulnia az állami költségvetéshez. A kormány jelenleg is vizsgálja még,

hogyan finanszírozhatná a jövő hónapban bemutatandó 2026-os költségvetés részeként tervezett több milliárd eurós adócsökkentést.

"A logika azt diktálja, hogy anélkül, hogy bárkit megfélemlítenénk, mindenkinek hozzá kell járulnia. Ez nem lesz keresztes hadjárat, leülünk az asztalhoz, hogy mindenki hozzájárulhasson. Úgy gondolom, ez feltétlenül szükséges" - mondta Giorgetti egy közép-olaszországi politikai gyűlésen.

A kormány által 2024 végén bevezetett intézkedéscsomag már mintegy 4 milliárd eurót vont el a bankoktól az idei költségvetés finanszírozására.

Források szerint Giorgetti kormányzó pártja, a Liga azt szeretné,

Ha a bankok több mint 1 milliárd euróval járulnának még hozzá a 2026-os költségvetéshez is.

Kapcsolódó cikkünk

Olaszország is megsarcolhatja a bankokat, esnek a részvényárfolyamok

Rengeteg pénzt szedne be Olaszország a bankoktól

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 25.

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Sberbank orosz bank szankció
Bank
Visszaesett az orosz bankok nyeresége, hitelbedőlésektől tartanak
Pénzcentrum
Zsákfaluba költöztek a budapesti művészvilágból: két család így épített új életet a Bakonyban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility