Egyre biztosabb, hogy újra megsarcolja Olaszország a bankokat

Az olasz gazdasági miniszter szerint a bankszektornak hozzá kell járulnia az állami költségvetéshez, miután az elmúlt öt évben jelentős nyereséget ért el - írja a Reuters.

Giancarlo Giorgetti olasz gazdasági miniszter kedden kijelentette, hogy az olasz bankszektor az elmúlt öt évben "sztratoszférikus profitot" termelt, ezért hozzá kell járulnia az állami költségvetéshez. A kormány jelenleg is vizsgálja még,

hogyan finanszírozhatná a jövő hónapban bemutatandó 2026-os költségvetés részeként tervezett több milliárd eurós adócsökkentést.

"A logika azt diktálja, hogy anélkül, hogy bárkit megfélemlítenénk, mindenkinek hozzá kell járulnia. Ez nem lesz keresztes hadjárat, leülünk az asztalhoz, hogy mindenki hozzájárulhasson. Úgy gondolom, ez feltétlenül szükséges" - mondta Giorgetti egy közép-olaszországi politikai gyűlésen.

A kormány által 2024 végén bevezetett intézkedéscsomag már mintegy 4 milliárd eurót vont el a bankoktól az idei költségvetés finanszírozására.

Források szerint Giorgetti kormányzó pártja, a Liga azt szeretné,

Ha a bankok több mint 1 milliárd euróval járulnának még hozzá a 2026-os költségvetéshez is.

