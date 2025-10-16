  • Megjelenítés
Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés
Podcast

Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés

Már meghallgatható a Portfolio Checklist csütörtöki adása. A mai műsorban egy témát dolgoztunk fel két megszólalóval. Tegnap Lázár János, ma pedig Orbán Viktor is utalást tett arra, hogy a kormány dolgozik a 14. havi nyugdíj bevezetésén. Szűk fél év van még hátra a választásokig, így várható, hogy további hasonló jóléti intézkedések következnek. A kérdés az, milyen költségvetési és társadalmi hatásai lehetnek annak, ha a kormány a nyugdíjakat eseti kifizetésekkel emeli, és ezzel próbálja korrigálni azok lemaradását a bérektől. Vendégünk volt Farkas András nyugdíjszakértő, valamint Csiki Gergely, a Portfolio lapigazgató makroelemzője, akivel a költségvetési hatásokat és a politikai-gazdasági összefüggéseket is áttekintettük.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • 14. havi nyugdíj Farkas András szemével – (01:44)
  • Költségvetési hatások – (11:38)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Watsco, Inc. - elemzés

Itt a blogon egy kommentben kaptam az ötletet a cégre (köszi!), nem rossz célpont, bár van néhány furcsaság, ami zavar.CégismertetőA Watsco, Inc. (WSO) légkondicionáló, fűtő és hűtő beren

RSM Blog

Egyre nehezebb TAO-felajánlással élni

Hosszú évek óta hatékonyan működött Magyarországon az a rendszer, amely lehetővé tette, hogy a gazdasági társaságok társasági adójuk egy részének felajánlásával támogassák a látván

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

SZEKSZÁRD - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 16.

DEBRECEN - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 20.

A mindent meghatározó döntés

2025. október 21.

SZOLNOK - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
cows-agrárium-állattartó-állattenyésztés-mezőgazdaság-szarvasmarha-takarmány-tehén-tej-tejtermelés
Podcast
Folyamatos éberség kell, bármikor jöhet újabb váratlan járvány
Pénzcentrum
Ezeken a helyeken napi 1000 forintból élnek az emberek: irtózatos a szegénység, óriásiak a nyomortelepek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility