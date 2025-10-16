A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro – (00:00)
- 14. havi nyugdíj Farkas András szemével – (01:44)
- Költségvetési hatások – (11:38)
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Átok ül a nyugdíjrendszeren
Farkas András elemzése.
Egészen váratlan ajándék készül a nyugdíjasoknak - Ebbe beleremeg a költségvetés
Milyen hatásai lesznek a 14. havi nyugdíjnak?
