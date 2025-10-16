Átok ül a nyugdíjrendszeren

A jövő már nem titok: öregedés vár ránk. Magyarország – Európához hasonlóan – gyors ütemben sodródik a demográfiai lejtőn, ahol egyre kevesebb aktív dolgozónak kell eltartania egyre több idős embert. A termékenységi mutató zuhan, a születésszám sorra dönti a negatív rekordokat, miközben a várható élettartam tovább nő. A nyugdíjrendszer, az egészségügy és a gazdasági növekedés fenntarthatósága így a következő évtizedek legégetőbb kérdésévé válik. Ideje szembenézni azzal, hogy a jövő idős társadalma mi magunk leszünk.

Demográfiai tótágas

Láthatjuk-e előre, hogy mi vár ránk a jövőben? A személyes jövőnket illetően a KSH és az Eurostat demográfiai jelentései tükrében tisztábban, mint valaha:

a jövőben az öregedés vár ránk.

Ezt el sem kell képzelnünk, láthatjuk nap mint a nap a valóságban is, ha idős hozzátartozóinkra nézünk. Más kérdés, hogy a saját jövőbeni önmagunkra a gondolkodásunk időkorlátai miatt vadidegenként tekintünk, ezért szüleinkre, nagyszüleinkre nézve eszünkbe sem jut, hogy bennük a harminc-negyven évvel későbbi magunkat láthatjuk. Ez a legfőbb pszichológiai oka annak, hogy a jövőnkért nem érzünk ösztönös felelősséget, hiszen mit érdekelnek minket azok az idegenek, akik a jövőben élnek majd.

A folyamat hasonló ahhoz, ahogyan a rasszizmus vagy a sovinizmus működik - a másik ember idegen, ezért célszerűbb feltételezni róla, hogy ellenség -, csak éppen nem a jelenben, hanem a jövőben érvényesül, és nem másokkal, hanem saját magunkkal szemben.

Az életkor alapú előítéletek mérgező halmaza, az édzsizmus (ageism) is ebből az idővakságból ered.

Az öregedés megítélését nem abszolút értékek alakítják, hanem mindig az adott történelmi korszak és kultúra függvénye, ami viszont lényegében a születéskor és későbbi életkorokban várható élettartamok hosszát tükrözi. Ezer évvel ezelőtt a 40 évesnél, száz évvel ezelőtt a 60 évesnél, ma a 80 évesnél is öregebb embereket tekinthetjük idősnek, de ez is csak ideiglenes érvényű megállapítás, hiszen az idősebb korban várható további élettartam növekedése a pandémia miatti döccenő elmúltával sem áll meg (hacsak nem támadnak a jövőben újabb világjárványok vagy nem eszkalálódik a háború).

Viszont nyilvánvaló, hogy minél többen leszünk idősek, annál végesebbek bármely állami nyugdíjrendszer lehetőségei.

Legalábbis mindaddig, amíg a nyugdíjrendszer fenntartása a jelenlegi folyó finanszírozás szerint zajlik, vagyis a mindenkori dolgozó népesség járulékfizetései teremtik meg a mindenkori nyugdíjak fedezetét.

A folyó finanszírozású felosztó-kirovó rendszer drámai mértékben kiszolgáltatott a demográfiai folyamatoknak. Egy népesség nagysága és kormegoszlása a mortalitás (halálozás), a fertilitás (termékenység) és a migrációs egyenleg (el- és bevándorlás) alakulásának függvénye.

A mortalitás az utóbbi ezer év távlatában lenyűgöző ütemben javult (ezer éve egy csecsemő 25 életévre, száz éve 46 évre számíthatott, ma a nemétől függően Magyarországon 74-80 évre számíthat – és az előrejelzések jelentős része szerint a későbbi nemzedékek elérhetik a 90-100 éves átlagos várható élettartamot is). Az élet hosszának örvendetes növekedése (mi más lenne az emberi nem fejlődésének egyértelmű bizonyítéka, ha nem ez?) azonban minden fejlett (és a tömeges bevándorlást nem engedélyező) társadalomban, így nálunk is a termékenység zuhanásával párosul:

míg a dédszüleink nemzedékében családonként 5-6 gyermek, nagyszüleink korában 3-4 gyermek volt a jellemző, ma viszont már a 2 gyermek sem általános.

Termékenység zuhanórepülésben

Magyarországon a teljes termékenységi mutató (total fertility rate) 50 évente a felére zuhan: az értéke 1900-ban 5,32 volt, innen a felére, 2,7-re esett 1950-re (nota bene: ez a Ratkó-évjáratokra jellemző mutató!), 2000-re ez is tovább feleződött 1,35-re. Ha ez a trend folytatódik, akkor 2050-re 0,66 lesz a termékenységi mutató?

Ha igen, akkor a nemzethalál romantikus disztópiája kínzó valósággá válhat.

Ez annyira nem sci-fi, hogy a dél-koreai kormány már most is mindössze 0,8-as mutatóval szembesül...

Persze nálunk hatalmas kormányzati erőfeszítések zajlanak a pusztító következmények elhárítása érdekében (végül is a teljes családtámogatási rendszer több gyermek születésének elősegítésére irányul), de az intézkedések sikere a nagy nekifeszülés dacára erősen mérsékelt: a 2011-es mélypontról (1,23-as termékenységi mutató) a 2023-as ideiglenes fellélegzés (1,53-as mutató) után idén keserves csalódásra eszméltünk (1,29-es mutató).

Közben a születések számában szinte havonta dőlnek meg a negatív rekordok.

Ne felejtsük el, hogy a teljes termékenységi mutató a szülőképes korú (15-49 éves) nők becsült átlagos gyermekeinek számát jelzi - amely egy nő teljes életében, a vizsgált év termékenységi adatai mellett, várhatóan megszületne.

Közismert, hogy a népesség fenntartásához a teljes termékenységi mutatónak el kellene érnie a 2,1-es szintet (reprodukciós szint); minden ennél alacsonyabb érték csökkenő népességet eredményez.

Ráadásul rendkívül erős fékező tényező, hogy az utóbbi évtizedekben megállíthatatlanul csökken a szülőképes korú hölgyek száma Magyarországon, így hiába szülne minden nő legalább három gyermeket, a lakosságszám csökkenése akkor is folytatódna. További gond, hogy az első gyermek születése idején jellemzően már harminc évesek az édesanyák, így drámai mértékben szűkül több gyermek vállalásához az időablak.

A történelem tanúsága szerint minél szegényebb egy ország, annál több gyermek születik, látványosan bizonyítja ezt az állítást az afrikai népességrobbanás. Csakhogy szemérmesen hallgatunk arról, hogy ez az összefüggés egy adott országon belül is érvényesül, hazánkban például a legszegényebb régiókban mérhető termékenység tükrözheti ezt az összefüggést.

Mindenesetre a fertilitás csökkenése elkerülhetetlenül a népesség gyors csökkenéséhez vezet, ha közben a mortalitás nem javul. Magyarországon 2024-ben 50 ezer fővel csökkent a lakosság száma, mert csak 77 500 gyermek született, miközben 127.500-an haltak meg. 2025 első nyolc hónapjában 48 093 gyermek született, miközben 82 996-an haltak meg, így a természetes fogyás nyolc hónap alatt 34 903 fő volt. Fogy a magyar.

Fogyó társadalomban nő az idősek aránya

Nemcsak a magyar népszámlálás, hanem a világszintű adatok szerint is gyorsan öregszik a lakosság:

míg a 60 évnél idősebb emberek száma 1990-ben nem érte el a félmilliárdot, mára már 1 milliárdra emelkedett a számuk.

A demográfiai előrejelzések szerint 2030-ra 1,4 milliárd, 2050-re 2,1 milliárd, 2100-ra 3,1 milliárd földlakó lesz 60 évesnél idősebb.

A magyar adatok ugyanezt a folyamatot tükrözik, csak még gyorsabban, hiszen nálunk már nincsenek fiatal tömegek (mint Afrikában), amelyek javíthatnák a népesség kormegoszlását. (Egyébként Európában már sehol sincsenek fiatal tartalékseregek, legközelebb Törökországban lelhetünk nagy létszámú ifjú társadalomra.)

A helyzetet a migráció billentheti valamilyen irányba, elvileg a bevándorló fiatal tömegek sokat segíthetnek a befogadó államok nagy társadalmi elosztó rendszerei működőképességének fenntartásában, miközben a fiatalok kiáramlása súlyos helyzetbe hozhatja a jellemzően egyébként is szegény(ebb) kibocsátó államokat.

Mindenesetre abban egyre biztosabbak lehetünk, hogy az elöregedő fejlett társadalmak egy idő után kényszerűen másként értékelik majd a migrációt, mint ma, hiszen ha nincs orvos, nincs asszisztens, nincs idősápoló, nincs szociális munkás, csak külföldről, akkor az időközben szintén megöregedett politikai aktorok migrációs szemlélete gyorsan változni fog.

Az európai nyugdíjrendszerek 27 tagú, egymástól szigorúan független, teljesen szuverén hajókból álló vegyes flottája egyre viharosabb demográfiai vizeken kénytelen navigálni, miközben a hajókon egyre több nyugdíjas zsúfolódik össze, pedig a hajók űrmérete – amely az egyes európai gazdaságok teljesítőképességének függvénye – nem képes ezzel arányban növekedni. Az európai versenyképesség növekedésének ugyanis egyre súlyosabb akadályává válhat a demográfiai öregedés, mivel egyrészt a nemzetgazdaság által előállított jövedelem évről-évre nagyobb hányadát kell fordítani a nyugdíjrendszerre, az egészségügyi és a szociális ellátórendszerekre, valamint a csökkenő lakosságszám miatt fölöslegessé váló infrastruktúra (közlekedés, energiaellátás, lakhatás, stb.) pazarló fenntartására, másrészt egyre zsugorodik az európai munkaerőpiacon hadrafogható fiatal, kreatív, innovatív, digitális bennszülött munkaerő létszáma.

Ki érti így majd meg az exponenciálisan fejlődő technológia követelményeit?

Ki diskurál majd a mesterséges intelligenciával, s ki lesz képes ellenőrizni azt?

Ki programozza a mindennapi életbe beözönlő robotokat, a mindenütt jelenlévő számítógépeket?

Ki felügyeli a testünket a jövőben nyilván elárasztó nanotechnikai gyógyeszközöket?

Ki ápol majd öregen, betegen, elesetten minket?

Nem véletlen, hogy sok európai kormányzat a nyugdíjkorhatárok folyamatos emelésével, mindenekelőtt a 60 vagy 65 éves korban várható további élettartamhoz kötésével próbálja ellensúlyozni a nyugdíjfenntarthatósági veszélyeket. A kormányzatok nyilván a legegyszerűbb megoldásokat szeretik alkalmazni: annak a vállára kell rakni a terheket, aki ez ellen nem tud védekezni (vagy az idővakság miatt nem is látja a terhek növekedését). Ezért vagy a nyugdíjasok, vagy az unokák helyzetét rontják, azaz nehezítik a nyugdíjhoz való hozzáférés lehetőségét (nyugdíjkorhatár emelése, ellátások szűkítése), és/vagy csökkentik a nyugdíjakat (elinflálják az értéküket), és/vagy elzálogosítják a következő generációk jövőjét (például az explicit és az implicit államadósság növelése révén).

Az öregedés nem várt inflációs bonyodalmat is okoz, hiszen ha kevesebb az aktív korú munkavállaló, akkor e kevesebb munkavállaló nagyobb lobbierővel képes a bérek növekedését kikényszeríteni, így nőhet a bérnyomás, ami beindíthatja vagy fölgyorsíthatja az ár-bér spirál mozgását, amely viszont a nyugdíjnövelés iránti igények erősödéséhez vezet, ami nyugdíj-ár mellékspirálként tovább turbózhatja az inflációs nyomást. Vagyis a jövőben sem háború, sem szankciós politika, sem hibás gazdaságpolitika nem szükséges az infláció felgyorsulásához, az öregedés folyamata önmagában garantálja az árspirálok felpörgését.

A demográfiai öregedés által okozott kényszerhelyzet kapcsán még egy nyugtalanító kérdés motoszkálhat a politikai döntéshozókban: mi történik akkor, ha a folyvást elvárt érdemi uniós növekedés nem csupán a következő pénzügyi válság, most éppen a Trump-féle kiszámíthatatlan vámpolitika kezelhetetlennek tűnő kihívásai, az inflációs várakozások megszaladásától való félelem, a háborús fenyegetettség súlyosbodása és eszkalációja, a hadiipari beruházások elképesztő költségigénye, esetleg egy újabb gyilkos pandémia miatt lassulhat majd a jövőben?

Hanem azért, mert elkerülhetetlenül beleütközünk a gazdasági növekedés rettegett (de lényegében soha tudomásul nem vett) korlátaiba?

Hogyan leszünk képesek válaszolni azokra a mai fejjel egyszerűen elképzelhetetlenül bonyolult kihívásokra, amelyek ebből a sokak szerint küszöbönálló planetáris karambolból fakadnak majd? Persze legjobb tudásunk ellenére is reménykedhetünk abban (bár a háború miatt éppen egyre kevésbé), hogy a Föld erőforrásai végtelenek, így mindig lesz olaj, gáz, szén, vagy az ezeket helyettesítő megújuló energiaforrás, s méginkább lesz elég élelmiszer, édesvíz, megművelhető terület és belélegezhető levegő – akárhányan vagyunk a világon (most már 8 milliárdan) és bármennyit is fogyasztunk. Reménykedhetünk abban, hogy a globális felmelegedés miatt a mi életünkben még nem történhet semmi igazán rossz - olyan rossz, ami egyebek között a nyugdíjvárományainkat is bármikor elsöpörheti. Pedig nyilván történhet.

Cikkem - holnap megjelenő - következő részében bemutatom, milyen gyorsan öregszik a népesség és milyen nagy terhet jelent az egyre több idős eltartása.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images