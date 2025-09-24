  • Megjelenítés
Ezekkel a módszerekkel csapolják le a bankszámlákat a csalók
Egyre kifinomultabb banki csalások nehezítik meg a pénzügyi szektor működését. A visszaélések nemcsak az ügyfelek, hanem a hitelintézetek számára is komoly anyagi és reputációs kockázatot jelentenek. A klasszikus adathalász-támadásoktól a mesterséges intelligencián alapuló csalásokig ma már számos módszer áll a csalók rendelkezésére - közölte a Deloitte. A csalásokról és a kiberbiztonságról szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!
Az elmúlt években a banki csalások és visszaélések a hazai bankszektort érintő kihívások kiemelt témakörévé váltak, ez nem véletlen, hiszen évente több tízmilliárd forintot lopnak el a csalók az ügyfelektől:

Szép csendben fosztogatják a magyarok bankszámláit, de legalább már van minek örülni is

A szektor digitalizációs törekvéseivel összhangban az intézmények egyre növekvő ütemben kénytelenek a pénzügyi csalások számos formájával szembenézni, hazánkban éppúgy, mint világszerte.

Az egyre összetettebb kihívások kapcsán S. Nagy Krisztina, a Deloitte pénzügyi kockázatokkal és szabályozással foglalkozó csapatának partnere kiemelte: „a visszaélések különösen a pandémia idején kezdtek kiterjedt iparági problémát jelenteni, mikor a csalók hamis e-mailekkel kísérelték meg több magyar bank ügyfeleinek bejelentkezési adatait megszerezni. Ezek az esetek komoly anyagi és kevésbé kézzelfogható (pl. reputációs) kockázatokkal járhatnak mind a pénzintézetek, mind az ügyfelek számára”.

A leginkább elterjedt csalási technikák a kevésbé fejlett módszerektől a kifinomultabb, IT infrastruktúra magas szintű használatát ötvöző gyakorlatokig a következők:

  • A banki ügyfelek gyakran találkoznak csalási kísérletekkel, melyek során a csalók hamis weboldalakon vagy ügyfélszolgálatnak álcázva próbálnak adatokat kicsalni.
  • Gyakori módszer a távoli hozzáférésű szoftver telepíttetése az áldozatokkal, amellyel átveszik az eszközök irányítását.
  • Emellett más szolgáltatók nevében is történhetnek visszaélések e-mailen, telefonon vagy SMS-en keresztül. Személyazonosság-lopás is előfordul, például hamis vagy ellopott okmányokkal történő hiteligénylés formájában.
  • A kártyaadatok másolása („skimming”) ellen a legjobb védekezési módszer a saját számlánkon történő tranzakciók rendszeres nyomon követése.

A „hagyományos” visszaélési módszerek mellett megjelentek az

AI-alapú csalások is, amelyek már nem a jövő veszélyei, hanem a jelen kihívásai.

Leggyakoribb formája a „social engineering”, mely során a csalók komplex előkészítő adatelemzést használnak a banki rendszerek gyengeségeinek kiaknázására.

Előfordul, hogy lopott okiratok felhasználásával hoznak létre hamis személyazonosságot, úgynevezett „deepfake” tartalmakat. Ezzel a technikával a banki feletteseik szerepében utasítják a dolgozókat a jellemzően nagy összegű, rendellenes tranzakciók végrehajtására

– emelte ki Horváth Csaba, a Deloitte Pénzügyi Bűnözéssel foglalkozó csapatának szakértője.

A blockchain-rendszerek számos esetben szintén jelentős támadási felületet hagynak az adathalász csalók előtt. A tranzakciók szofisztikált, AI által történő automatizálása és digitális tárca-csalások mellett, gyakran bukkannak fel a piacon hamis kriptodevizák, melyek elsődleges kibocsátás (Initial Coin Offering, „ICO”) álcája alatt csábítják a befektetőket nem létező pénzeszközök vásárlására. Ezen esetek a hagyományos, banki intézményrendszeren kívüli jellegük miatt nehezen visszakövethetőek, így az ügyfelek kártalanítása általában nem garantált - írja a Deloitte közleményében.

Visszavágnak a bankok a fintech támadóknak - Portfolio Banking Technology

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

