Újítás jön a SZÉP-kártyáknál

A fejlesztésnek köszönhetően a kártyaadatok megadása közvetlenül a kereskedő weboldalán történik. Lehetőség nyílik a kártyaadatok elmentésére is, így a következő vásárlásnál egy kattintással végrehajtható a tranzakció.

A rendszerhez elsőként olyan partnerek csatlakoztak, mint a Belozzo és a Burger King, és hamarosan a Wolt, valamint a Foodora is csatlakozik a rendszerhez a bank közlése szerint.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images