Újítás jön a SZÉP-kártyáknál
Újítás jön a SZÉP-kártyáknál

Magyarországon több mint másfél millió ember használ SZÉP-kártyát, ám az online fizetés eddig körülményes és elavult folyamat volt, külön oldalra irányították át a felhasználókat, újra és újra meg kellett adniuk a kártya adatokat, ami nemcsak kényelmetlen, de időigényes is. A K&H Bank a Mastercarddal együttműködve most elindította saját SZÉP API- projektjét, amely a bank szerint korszerűsíti a digitális SZÉP- kártyás fizetést - közölte a pénzintézet. A legforróbb payment trendekről szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!

A fejlesztésnek köszönhetően a kártyaadatok megadása közvetlenül a kereskedő weboldalán történik. Lehetőség nyílik a kártyaadatok elmentésére is, így a következő vásárlásnál egy kattintással végrehajtható a tranzakció.

A rendszerhez elsőként olyan partnerek csatlakoztak, mint a Belozzo és a Burger King, és hamarosan a Wolt, valamint a Foodora is csatlakozik a rendszerhez a bank közlése szerint.

A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén.
