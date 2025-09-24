  • Megjelenítés
Visszaesett az orosz bankok nyeresége, hitelbedőlésektől tartanak
Visszaesett az orosz bankok nyeresége, hitelbedőlésektől tartanak

MTI
Az orosz bankok adózott eredménye augusztusban csaknem a felére csökkent egy hónap alatt, a júliusi 397 milliárd rubelről (1572 milliárd forint) 203 milliárd rubelre esett - áll a jegybank jelentésében.

A központi bank ezt részben az alapvető nyereség 31 százalékos csökkenésével indokolta és azzal, hogy a bankok átlagosan 36 százalékkal növelték a rossz hitelekre félretett céltartalékot.

Csökkentette az ágazat nyereségét még az is, hogy a nettó kamatbevétel 6 százalékkal maradt el júliussal összevetve.

Az orosz bankok profitja

2300 milliárd rubelt tett ki az év eleje óta,

ami elmarad a tavalyi első nyolchavi 2400 milliárd rubeltől.

