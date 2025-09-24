Visszavágnak a bankok a fintech támadóknak - Portfolio Banking Technology

A Banking Technology konferencia immár egy évtizede szolgál a bankszektor, az IT-ipar és a fintech cégek meghatározó szellemi műhelyeként. Az idei rendezvény különösen izgalmasnak ígérkezik, hiszen az AI-forradalom hatásait járja körül, amely várhatóan gyökeresen átalakítja a bankok működését, fejlesztési irányait és informatikai stratégiáit. Előadóink lesznek:

Becsei András OTP Bank, Magyar Bankszövetség, vezérigazgató-helyettes, alelnök Elsõ diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen szerezte pénzügy szakirányon, amelyet ösztöndíjas tanulmánnyal egészített ki a Los Angeles-i University of Southern Califo

Harmati László Erste Bank, vezérigazgató-helyettes Harmati László jelenleg az Erste Bank vezérigazgató-helyettese, 2002-től az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. vezérigazgatója volt. 1999-2002-ig a Magyar Nemzeti Bank szabályozási fõosztályvezetõje, ezt mege

Vinnai Balázs MBH Bank, IVSZ, elnöki főtanácsadó, elnök Vinnai Balázs jogot végzett és az IND Group alapító-ügyvezetőjeként vált ismertté, amely a digitális megoldások vezető fejlesztőjévé és szolgáltatójává nőtte ki magát Európában és a Közel-Keleten. Tiz

Lóska Gergely K&H, informatikai és innovációs vezető Lóska Gergely 2025 júliusától tölti be az Informatikai és Innovációs vezetői (CIIO) pozíciót a K&H Banknál. Pályafutása során sokrétű vezetői tapasztalatot szerzett vállalati banki, lízing, üzletf

Sebők András OTP Bank, digitális vezető

Izer Norbert Magyar Nemzeti Bank, ügyvezető igazgató

Kaliszky András Erste Bank Hungary Zrt., informatikai és operációs területért felelős vezérigazgató-helyettes Kaliszky András 2025 januárjától az Erste Bank Hungary informatikai és operációs területért felelős vezérigazgató-helyettese. Ezt megelőzően, 2022 augusztusától az Erste Bank Serbiánál

Bartha Lajos Magyar Nemzeti Bank, ügyvezető igazgató 1992-ben a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett közgazdász diplomát. Először könyvvizsgálóként dolgozott majd az Állami Vagyonkezelő Rt-nél portfolió menedzser, illetve később a bankpriva

Ragó István Raiffeisen Bank Hungary, Chief Security Officer Ragó István a Raiffeisen Bank Hungary Zrt. biztonsági vezetője. Pályáját informatikai belső ellenőrként kezdte, majd több pénzintézet kötelékében töltött be információbiztonsági vezető munkakörök

Weissmüller Gábor Citi, EMEA CSIS IAU Head Lead Investigator Weissmüller Gábor 30 éve dolgozik a Banki csalás megelőzés, illetve nyomozás szakterületen, ebből 23 éve a Citinél, EMEA CSIS IAU Head Lead Investigator pozícióban. Gábor több

Halász Viktor Nemzeti Nyomozó Iroda, Kiberbűnözés Elleni Főosztály Felderítő Osztályának szakértője Halász Viktor r. százados rendőri pályáját 2011-ben az Egri Rendőrkapitányságon kezdte gazdaságvédelmi nyomozóként majd alosztályvezetőként, 2015-től kezdődően pedig a KR NNI Kiberbűnözés Elleni

Sallai Péter Dorsum, CTO Sallai Péter 2019 januárja óta a Dorsum technológiai igazgatója. Felelős a vállalat összes technikai és informatikai folyamatáért, mind az új termékek fejlesztése, mind a meglévő támogatási fejle

Sármay Bence Visa, Magyarországért felelős területi vezető Közel 20 éves pénzügyi szektorban szervett tapasztalattal rendelkezik. 2023 tavaszán bízták meg a világ egyik vezető digitális fizetési szolgáltatója, a Visa Magyarországért felelős területi vezetői f

Jendrolovics Máté Intuitech, vezérigazgató Jendrolovics Máté Intuitech vezérigazgatója. Ezt megelőzően Máté a Boston Consulting Group budapesti és londoni irodájáiban dolgozott, mint stratégiai tanácsadó. Tanulmányait a Corvinus egyetemen, a L

Kuhárszki András OTP Bank, ügyvezető igazgató, Omnichannel Tribe Az egyesült államokbeli McDaniel College, és a London Business School MBA programjának végzőse. Pályafutása során dolgozott autó- és olajiparban is, majd a McKinsey & Company tanácsadójaként. 2011

A résztvevők első kézből értesülhetnek arról, hogy mely banki területeken lehet számítani az AI térnyerésére, hogyan segíthet a költségcsökkentésben és a hatékonyabb működésben. Emellett szó lesz a hazai bankok digitális átalakulásáról, a legújabb pénzforgalmi trendekről, valamint a kiberbiztonság és a csalások elleni védekezés aktuális kérdéseiről is.

A konferencia egyedülálló lehetőséget kínál a networking-re is, hiszen a bankszektor vezető szakemberei, fintech-guruk, tanácsadók, szabályozók és IT-cégek képviselői mind jelen lesznek, hogy megosszák gondolataikat és tapasztalataikat a bankszektort érintő kulcsfontosságú üzleti és informatikai kérdésekben.

A konferencia kiemelt témái között szerepelnek:

A nemzetközi és hazai digitális banki verseny alakulása, különös tekintettel a fintechek, neobankok és digitális inkumbensek szerepére

Az AI-ügynökök jelenlegi és jövőbeli alkalmazási lehetőségei a bankszektorban

Gyakorlati példák és tapasztalatok az AI és digitalizáció területéről

Innovációk a pénzforgalomban, beleértve a Qvik rendszert, kártyás újításokat és a digitális jegybankpénzeket

A digitális bankolás szabályozási környezetének várható változásai

Stratégiák a folyamatosan fejlődő csalási módszerek elleni védekezésre

A digitális állam és a digitális bankolás kapcsolata

A Banking Technology 2025 konferencia tehát nemcsak a jubileumi tizedik alkalom miatt lesz különleges, hanem azért is, mert a pénzügyi szektor jövőjét meghatározó legfontosabb trendeket és kihívásokat tárgyalja majd. A résztvevők számára ez kiváló alkalom lesz arra, hogy naprakész információkhoz jussanak, inspirálódjanak, és új kapcsolatokat építsenek ki az iparág meghatározó szereplőivel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images