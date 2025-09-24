Visszavágnak a bankok a fintech támadóknak - Portfolio Banking Technology

A Banking Technology konferencia immár egy évtizede szolgál a bankszektor, az IT-ipar és a fintech cégek meghatározó szellemi műhelyeként. Az idei rendezvény különösen izgalmasnak ígérkezik, hiszen az AI-forradalom hatásait járja körül, amely várhatóan gyökeresen átalakítja a bankok működését, fejlesztési irányait és informatikai stratégiáit. Előadóink lesznek:
A résztvevők első kézből értesülhetnek arról, hogy mely banki területeken lehet számítani az AI térnyerésére, hogyan segíthet a költségcsökkentésben és a hatékonyabb működésben. Emellett szó lesz a hazai bankok digitális átalakulásáról, a legújabb pénzforgalmi trendekről, valamint a kiberbiztonság és a csalások elleni védekezés aktuális kérdéseiről is.
A konferencia egyedülálló lehetőséget kínál a networking-re is, hiszen a bankszektor vezető szakemberei, fintech-guruk, tanácsadók, szabályozók és IT-cégek képviselői mind jelen lesznek, hogy megosszák gondolataikat és tapasztalataikat a bankszektort érintő kulcsfontosságú üzleti és informatikai kérdésekben.
A konferencia kiemelt témái között szerepelnek:
- A nemzetközi és hazai digitális banki verseny alakulása, különös tekintettel a fintechek, neobankok és digitális inkumbensek szerepére
- Az AI-ügynökök jelenlegi és jövőbeli alkalmazási lehetőségei a bankszektorban
- Gyakorlati példák és tapasztalatok az AI és digitalizáció területéről
- Innovációk a pénzforgalomban, beleértve a Qvik rendszert, kártyás újításokat és a digitális jegybankpénzeket
- A digitális bankolás szabályozási környezetének várható változásai
- Stratégiák a folyamatosan fejlődő csalási módszerek elleni védekezésre
- A digitális állam és a digitális bankolás kapcsolata
A Banking Technology 2025 konferencia tehát nemcsak a jubileumi tizedik alkalom miatt lesz különleges, hanem azért is, mert a pénzügyi szektor jövőjét meghatározó legfontosabb trendeket és kihívásokat tárgyalja majd. A résztvevők számára ez kiváló alkalom lesz arra, hogy naprakész információkhoz jussanak, inspirálódjanak, és új kapcsolatokat építsenek ki az iparág meghatározó szereplőivel.
A címlapkép illusztráció.
